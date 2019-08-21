Eletrobras deve ser privatizada rapidamente, diz Rodrigo Maia

Em rápida entrevista coletiva, Maia disse que combinou com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que será realizada mais uma reunião para que se possa construir um projeto, o mais rápido possível.

Ele ressaltou, no entanto, que a decisão se será um novo projeto caberá ao governo. Com o anúncio, as ações da Eletrobras disparam e bateram o preço máximo desde que a companhia abriu capital, em 1994. Por volta das 12h48, os papéis da companhia sobiram 12,6%, a R$ 45.