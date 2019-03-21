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Reforma da Previdência

Efetivo das Forças Armadas será reduzido nos próximos 10 anos

Corte de 10% consta do projeto que reestrutura carreira militar

Publicado em 

20 mar 2019 às 21:35

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:35

Congresso Nacional Crédito: Pedro França/Agência Senado
O efetivo das Forças Armadas será reduzido em 10% nos próximos dez anos. O corte consta do projeto de lei com a reestruturação das carreiras militares, enviado nesta quarta-feira (20) ao Congresso Nacional.
De acordo com os ministérios da Economia e da Defesa, o corte abrange tanto militares de carreira como temporários e afetará 36 mil pessoas até 2029. Atualmente, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm 45% militares de carreira e 55% temporários, que ficam nas Forças Armadas por oito anos e são dispensados.
DEPENDENTES
A reforma da Previdência dos militares reduz as categorias de dependentes. Para as pensões pagas independentemente da renda do dependente, o total de categorias passou de oito para duas. Somente cônjuges ou companheiros em união estável e filho ou enteado menor de 21 anos ou inválido receberão pensões do regime militar.
> Militares vão colaborar com a reforma
Para as pensões pagas a dependentes sem fonte de renda, o total de categorias caiu de 10 para três. Os benefícios serão concedidos apenas a pai e mãe; tutelado, curatelado inválido ou menor de 18 anos que viva sob a guarda do militar por decisão judicial; e filho ou enteado estudante menor de 24 anos.

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