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Avaliação

É ruim prorrogar estado de calamidade para pagar Renda Brasil, diz relator

O relator da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021, o senador Márcio Bittar, acredita que 'a sociedade não está pronta para a gastança desenfreada. O Brasil tem muita coisa para cortar'

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 12:11
O Senador Márcio Bittar AC/MDB relator do orçamento
O Senador Márcio Bittar AC/MDB relator do orçamento Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress
O relator da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2021, o senador Márcio Bittar (MDB-AC), disse ser ruim estender o estado de calamidade pública - decretado pela pandemia do novo coronavírus - como forma de se autorizar o pagamento das despesas extras com o programa de distribuição de renda, Renda Brasil, em estudo pelo Executivo.
"A sociedade não está pronta para a gastança desenfreada. O Brasil tem muita coisa para cortar", disse o senador, em entrevista à rádio CBN, que citou entre outros pontos a Reforma Administrativa e a revisão de supersalários.
Para a avaliação do senador, é fundamental que as propostas de reforma do Estado brasileiro pela austeridade fiscal estejam sendo aprovadas pelo Congresso Nacional.

ORÇAMENTO

Bittar avaliou a proposta do Executivo para o Orçamento de 2021 como "bastante conservadora" e disse que a sugestão "vem magra" porque o Brasil vive um momento delicado.

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