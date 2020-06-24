'É fundamental manter auxílio de R$ 600', diz Roberto Müssnich

É extremamente importante. Fomos a primeira empresa a aceitar o cartão do benefício no caixa. Ajustamos o nosso sistema para aceitar o cartão da Caixa. Quando você está na loja, vê o quão isso é importante para a necessidade básica. Foi fundamental e é fundamental continuar. Não sei até onde vai a capacidade do governo para ajudar as pessoas. Achei muito sensível e muito rápida a resposta da máquina pública. Acredito sim em uma recuperação mais rápida se cada um contribuir. Nós contratamos 5 mil pessoas (desde o início da pandemia). Na quinta-feira, inauguramos uma loja nova em Picos, no Piauí, com 350 empregos diretos.