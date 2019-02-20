Doria: Mudanças para atender regiões não devem desfigurar reforma

Mudanças para atender questões regionais não devem desfigurar reforma, diz Doria Crédito: Reprodução

Lideranças do Nordeste querem que o governo volte atrás na proposta de elevar a idade de aposentadoria para pessoas de baixa renda e para trabalhadores rurais.

"Como governador de São Paulo eu apoio a reforma na sua estrutura, na forma como está sendo apresentada, embora reconheça que as diferenças regionais possam ser atendidas também, desde que elas não prejudiquem a estrutura fundamental da reforma da Previdência", disse Doria. "É justo, temos que olhar para os estados que têm condição econômica menos favorável e a reforma da Previdência deve levar isso em conta, tanto para a Previdência dos servidores quanto do setor privado".

Governadores apresentarão sugestões ao ministro Paulo Guedes (Economia). Eles deverão voltar a se reunir no fim de março para fechar alterações com o governo federal.

"Cada governador vai colocar suas questões, há diferenças regionais, as questões não são iguais. As questões do Sul e Sudeste não são iguais às do Norte e Nordeste", disse Doria.

Governadores estão sugerindo que o Executivo fatie a reforma, retirando temas que poderiam travar a discussão no Congresso, como as aposentadorias rurais e o BPC (benefício de prestação continuada) a idosos de baixa renda.

Doria disse que há questões que podem ser desmembradas e que serão encaminhadas a Guedes.

"O BPC é um tema que vai exigir nova análise", disse. "Travar [o debate] não trava. Eu não vi nada aqui que possa travar a discussão ou impedir o avanço da reforma. O sentimento dos governadores é que nenhuma ideologia, nenhum partidarismo cabe à reforma, mas sim os interesses regionais".