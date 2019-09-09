Doria diz que é contra nova CPMF defendida por Paulo Guedes

João Doria, governador de São Paulo Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil

"Por ser liberal por formação, nosso governo não cria imposto, ele reduz", afirmou. Ele disse admirar Paulo Guedes , ministro da Economia, mas ressaltou que "não é a favor da nova CPMF".

Doria, virtual candidato do PSDB ao Planalto em 2022, dedicou a fala em evento promovido pela Exame a atacar o governo e elogiar o que considera feitos da gestão de nove meses como governador de SP.

Citou a redução da alíquota de

para o combustível de aviação, uma medida de incentivo fiscal para ampliar os voos de companhias aéreas para o interior do Estado e também o programa de incentivo à indústria automotiva.

Alemanha e Doria falou ainda sobre a percepção internacional do Brasil , dando ênfase à China , país que já visitou duas vezes no começo de mandato. Já em relação a países europeus, como França Portugal , ele disse considerar a situação gravíssima, em referência aos atritos gerados pelo governo Bolsonaro, que se intensificaram após a forte repercussão do aumento de desmatamento e queimadas na Amazônia.

"Os consumidores europeus são muito unidos. Se propõem nas redes sociais um boicote à carne brasileira, ninguém compra", afirmou, sobre potenciais retaliações à crise ambiental.

Doria manteve críticas ao governo federal. Disse que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , é uma pessoa não beligerante "com boa formação até" e que foi aconselhado por empresários mais cedo a não fazer um enfrentamento com França e Alemanha.

Brigitte Macron, mulher do presidente da Ele disse que as ofensas de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes à, mulher do presidente da França Emmanuel Macron , foram desnecessárias, em mais uma sinalização de que está se colocando na oposição ao governo Bolsonaro, que apoiou durante a campanha. "Você não faz isso com nenhuma mulher. É um mau exemplo", disse.

Ainda assim, Doria disse em seu discurso que é preciso evitar antecipar o processo eleitoral. "Não é hora de eleição."