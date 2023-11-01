Dona do Starbucks e Subway no Brasil pede recuperação judicial

SÃO PAULO - Operadora de marcas como Starbucks, Subway e Eataly no Brasil, a SouthRock Capital entrou com pedido de recuperação judicial nesta terça-feira (31) na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo citando dívidas de R$ 1,8 bilhão.

Loja da Subway Crédito: Divulgação

O fundo de investimentos diz em nota que a decisão foi tomada para proteger financeiramente algumas de suas operações no país e ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica. O processo corre em segredo de Justiça.

Segundo a empresa, os desafios econômicos resultantes da pandemia, a inflação e as taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas.

"Os ajustes incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente", disse.

A SouthRock comprou em agosto do ano passado a filial brasileira do Eataly para expandir a marca no mercado nacional. Hoje a empresa tem uma unidade em São Paulo. Já o Starbucks do Brasil foi vendido para o fundo de investimento em 2018.

As marcas continuarão operando normalmente durante essa fase de reestruturação, disse a empresa.