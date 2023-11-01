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Dívida de R$ 1,8 bilhão

Dona do Starbucks e Subway no Brasil pede recuperação judicial

Pedido foi feito no Tribunal de Justiça de São Paulo; empresa diz que vai ajustar seu modelo de negócio ao novo cenário econômico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 nov 2023 às 13:57

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 13:57

 SÃO PAULO - Operadora de marcas como Starbucks, Subway e Eataly no Brasil, a SouthRock Capital entrou com pedido de recuperação judicial nesta terça-feira (31) na 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo citando dívidas de R$ 1,8 bilhão.
Loja da Subway
Loja da Subway Crédito: Divulgação
O fundo de investimentos diz em nota que a decisão foi tomada para proteger financeiramente algumas de suas operações no país e ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica. O processo corre em segredo de Justiça.
Segundo a empresa, os desafios econômicos resultantes da pandemia, a inflação e as taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas.
"Os ajustes incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente", disse.
A SouthRock comprou em agosto do ano passado a filial brasileira do Eataly para expandir a marca no mercado nacional. Hoje a empresa tem uma unidade em São Paulo. Já o Starbucks do Brasil foi vendido para o fundo de investimento em 2018.
As marcas continuarão operando normalmente durante essa fase de reestruturação, disse a empresa.
Fundada em 2015 pelo investidor americano Ken Pope, a SouthRock também é responsável pela operação e licenciamento da empresa de serviços de restaurantes Brazil Airport Restaurantes (BAR), voltada para estabelecimentos presentes em aeroportos do país, como o de Guarulhos.

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