Dólar vai a R$ 4,13 e Bolsa cai 2% com retaliação de Trump à China

Dólar fecha em R$4,13 nesta sexta-feira (23) Crédito: Reprodução/ Pixabay

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump , anunciou que vai responder às novas tarifas chinesas nesta sexta-feira (23). Via Twitter , Trump disse também que empresas americanas deveriam "imediatamente começar a procurar uma alternativa à China ". As declarações derrubaram as principais Bolsas globais.

No Brasil , o dólar foi para R$ 4,13, alta de 1,25%, por volta das 14h29. O valor da moeda americana em relação ao real é o maior desde setembro de 2018, antes das eleições presidenciais. A Bolsa recua 2,77%, a 97.231 pontos, menor patamar desde junho.

A China divulgou nesta sexta tarifas sobre US$ 75 bilhões (R$ 303, 2 bi) de mercadorias americanas, adicionando mais 10% de tarifas sobre as já existentes, em retaliação às novas tarifas promovidas pelo governo dos EUA.

Também na manhã desta sexta-feira (23), o presidente do Fed, banco central americano, Jerome Powell disse que vai agir conforme apropriado para estimular a economia americana, mas que os efeitos da política monetária são limitados em face da guerra comercial.

O discurso de Powell deu um certo alívio ao mercado financeiro, e o dólar chegou a recuar para R$ 4,052. Mas, Trump não gostou do que ouviu. No Twitter, o presidente americano criticou o chefe do Fed e perguntou "quem é o maior inimigo, Powell ou o presidente Xi?", em referência ao líder chinês Xi Jinping. Uma das críticas do presidente americano foi a falta de diálogo entre o Fed e a presidência.

"É incrível o que eles [Fed] podem' falar' sem saber ou perguntar o que eu estou fazendo, que será anunciado em breve", tuitou.

Na sequência, Trump disse anunciar retaliação às tarifas chinesas ainda nesta tarde.