Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dólar sobe e vai a R$ 5,57 com exterior negativo e temor fiscal
Mercado Financeiro

Dólar sobe e vai a R$ 5,57 com exterior negativo e temor fiscal

Após superar os R$ 5,62 antes do leilão do BC, o dólar à vista terminou o dia em alta de 0,94%, cotado em R$ 5,5783
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 18:00

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:00

Câmbio em crise: Brasil tem dificuldades de controlar a alta do dólar
Câmbio em crise: Brasil tem dificuldades de controlar a alta do dólar Crédito: Pixabay
A volta do feriado foi marcada por nova valorização do dólar, em dia de noticiário negativo no exterior e preocupações com a falta de avanço do debate sobre ajuste fiscal no Brasil. O pacote de estímulos empacado no Congresso americano, o crescimento acelerado de casos de coronavírus na Europa e a interrupção dos testes da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson fizeram o dólar operar em alta generalizada no mercado internacional.
No mercado doméstico, estes efeitos se somaram aos temores da falta de andamento das reformas e fizeram o real ser uma das moedas com o pior desempenho ante o dólar nesta terça-feira, levando o Banco Central a intervir no mercado, ofertando US$ 560 milhões de dólares à vista. Após superar os R$ 5,62 antes do leilão do BC, o dólar à vista terminou o dia em alta de 0,94%, cotado em R$ 5,5783. No mercado futuro, em torno das 17h, o dólar para liquidação em novembro subia 0,80%, em R$ 5,5810.
"Enquanto não houver definição mais clara sobre o fiscal, vamos viver de incerteza e nervosismo", avalia o sócio do grupo Aplix, Igo Falcão. Ele ressalta que o governo de Jair Bolsonaro está mais alinhado com o Congresso, mas a dúvida é até quando vai durar e se de fato as reformas vão avançar com as eleições municipais se aproximando. "O real tem apanhado bastante." Com as incertezas, a Aplix elevou a projeção de dólar para o final do ano de R$ 5,20 para R$ 5,30.
Nesse ambiente de expectativa pelo ajuste fiscal e com a necessidade de empresas remeterem recursos para o exterior no final do ano, Falcão espera vendas mais frequentes de dólares do BC nas próximas semanas. Antes do leilão de hoje, o último que o BC fez foi em 28 de setembro, vendendo US$ 877 milhões. O anterior foi dia 21 de agosto. "As atuações devem voltar a ser mais frequentes", disse o executivo.
Após o dólar cair na sexta-feira ante divisas fortes ao menor nível desde 28 de agosto, hoje o dia foi de alta generalizada. "Uma combinação de fatores aumentou a incerteza e fez o dólar subir", observa o analista sênior do banco Western Union, Joe Manimbo.
Uma das maiores fontes de preocupação é o crescimento acelerado de casos de covid-19 na Europa, que já tem se refletido nos indicadores da região. O índice de expectativas econômicas da Alemanha divulgado hoje caiu de 77,4 pontos em setembro para 56,1 pontos em outubro, abaixo do esperado pelos analistas financeiros, ajudando o euro a perder força. Já em Washington, quanto mais demorar a sair um pacote de estímulos, mais a economia americana será afetada, ressalta Manimbo.

Veja Também

IPCA para 2020 sobe de 2,12% para 2,47%, prevê Focus

ICMS do comércio até setembro já é maior que no mesmo período de 2019

Auxílio emergencial reduziu a pobreza em 23%, diz estudo da FGV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados