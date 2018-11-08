Dólar opera perto da estabilidade, abaixo de R$ 3,75

As projeções indicam que a taxa de juros nos EUA vai continuar estável Crédito: Reprodução/ Pixabay

O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira (8) com sutil desvalorização de 0,05% ante o real, negociado a R$ 3,738. Nesta sessão, os investidores mantêm as atenções nos dados da economia dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à reunião sobre política monetária do Fed (o canco central americano). As projeções indicam que a taxa de juros nos EUA vai continuar estável.

Esta ausência de mudanças na política de juros americana contribui para que o dólar perca força no mercado brasileiro. Entretanto, em escala global, a moeda dos Estados Unidos regristra ganhos. O Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, opera com alta de 0,32 nesta manhã.