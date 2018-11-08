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Desvalorização

Dólar opera perto da estabilidade, abaixo de R$ 3,75

Moeda americana tem ganhos em escala global

Publicado em 

08 nov 2018 às 11:37

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 11:37

As projeções indicam que a taxa de juros nos EUA vai continuar estável Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira (8) com sutil desvalorização de 0,05% ante o real, negociado a R$ 3,738. Nesta sessão, os investidores mantêm as atenções nos dados da economia dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à reunião sobre política monetária do Fed (o canco central americano). As projeções indicam que a taxa de juros nos EUA vai continuar estável.
> Cesta básica em Vitória foi a que ficou mais cara neste ano no país
Esta ausência de mudanças na política de juros americana contribui para que o dólar perca força no mercado brasileiro. Entretanto, em escala global, a moeda dos Estados Unidos regristra ganhos. O Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, opera com alta de 0,32 nesta manhã.
Na véspera, o dólar comercial encerrou os negócios com recuo de 0,5%, cotado a R$ 3,74.

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