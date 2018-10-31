Dólar opera perto da estabilidade, abaixo de R$ 3,70

Após uma véspera de volatilidade, o dólar comercial iniciou os negócios desta quarta-feira (31) perto da estabilidade, com leve valorização positiva de 0,16%, negociado a R$ 3,698. Para esta sessão, os analistas preveem que a moeda americana opere com viés de baixa, uma vez que as declarações do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre uso de reservas internacionais e reforma da Previdência trouxeram certo alívio para os investidores.
No exterior, a moeda americana registra ganhos. O Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, opera com alta de 0,33% nesta manhã.
Nesta quarta, o dólar encerrou os negócios cotado a R$ 3,692, com queda de 0,37%. A variação negativa no fim do pregão foi motivada, mais uma vez, por declarações da futura equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).