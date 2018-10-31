Dólar opera perto da estabilidade, abaixo de R$ 3,70

Após uma véspera de volatilidade, o dólar comercial iniciou os negócios desta quarta-feira (31) perto da estabilidade, com leve valorização positiva de 0,16%, negociado a R$ 3,698. Para esta sessão, os analistas preveem que a moeda americana opere com viés de baixa, uma vez que as declarações do futuro ministro da Economia,, sobre uso de reservas internacionais e reforma da Previdência trouxeram certo alívio para os investidores.