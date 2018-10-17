Dólar inverte tendência e abre em alta nesta quarta

Na véspera, a divisa dos EUA fechou com com queda de 0,4%, negociado a R$ 3,72 Crédito: Reprodução/ Pixabay

Após duas sessões de perdas, o dólar comercial iniciou os negócios desta quarta-feira em alta. A moda dos EUA sobe 0,51 ante o real, cotada a R$ 3,739. O que contribui para este comportamento de valorização é o cenário externo. Os investidores estão aguardando, com cautela, a divulgação da ata do Fed (o banco central dos americano). Eles esperam conseguir identificar sinais sobre como será a política monetária dos EUA daqui para a frente.

De forma geral, as moedas de países emergentes, que na véspera tiveram ganhos, operam com perdas neste pregão. Quem apresenta as maiores perdas é o rand sul-africano, com queda de 0,71%. Na sequência vêm o peso mexicano (-0,5%) e o rublo russo (-0,47). O Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, registra alta de 0,24% nesta manhã.