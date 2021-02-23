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Mercado Financeiro

Dólar fecha em queda em dia de oscilações no mercado

De forma geral, o câmbio acompanhou a melhora no sinal de moedas emergentes no exterior; a moeda negociada no mercado à vista caiu 0,17% e fechou a R$ 5,4456 na venda
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 fev 2021 às 18:45

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:45

dólar
A moeda norte-americana negociada no mercado à vista caiu 0,17% e fechou a R$ 5,4456 na venda Crédito: jcomp/ freepik
Dólar fechou em leve queda hoje (23), após um dia de oscilações no mercado.
A moeda norte-americana negociada no mercado à vista caiu 0,17% e fechou a R$ 5,4456 na venda. Ao longo do dia, a divisa variou entre R$ 5,485 (+0,55) e R$ 5,4089 (-0,85%).
De forma geral, o câmbio acompanhou a melhora no sinal de moedas emergentes no exterior, na esteira do alívio nas taxas de retorno dos títulos soberanos dos Estados Unidos, após declarações do presidente do Federal Reserve (banco central dos EUA), Jerome Powell.
A queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA reduz o diferencial de juros a favor do dólar, tirando atratividade da moeda norte-americana e aumentando o interesse por ativos mais arriscados, como moedas emergentes e ações.
O mercado cambial também permaneceu atento ao noticiário sobre o governo brasileiro e a tentativas de interferência em empresas estatais, bem como movimentações em torno da agenda de reformas e do auxílio emergencial na Câmara e no Senado.

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