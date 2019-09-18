Dólar fecha acima de R$ 4,10 após corte de juros nos Estados Unidos

Parte da explicação vem de uma contrariedade de investidores, que consideraram o presidente do Fed (Federal Reserve), Jerome Powell, pouco claro sobre a possibilidade de novas reduções de juros.
Nesta quarta-feira (18), o Fed promoveu o segundo corte do ano, que é também a segunda redução desde o ciclo de cortes após a crise de 2008. Nesta rodada, o juro caiu para 1,75% a 2%, ante os 2% e 2,25% anteriores.
A decisão não foi unânime: um dos membros do Fed votou por uma redução maior, para a faixa de 1,5% a 1,75%, enquanto dois sugeriram a manutenção da taxa.
Os membros do BC americano continuam indicando que essa é uma medida preventiva para conter potenciais danos à economia americana, que possam ser causados pela guerra comercial travada entre Estados Unidos e China.
Mas o presidente americano, Donald Trump, voltou a criticar o corte do Fed, sempre considerado insuficiente. Dessa vez, ele afirmou que o Fed fracassou novamente e que Powell não tem culhões.
Apesar da manifesta insatisfação do mercado, há ainda uma outra leitura possível para a valorização do dólar após a decisão do Fed.
Powell afirmou que o Fed usará todas as ferramentas que tem à disposição para cumprir com a tarefa, que é gerar o máximo de empregos com inflação na meta.
A percepção de que o Fed irá efetivamente agir para manter a economia americana nos trilhos é positiva, e isso ajuda a fortalecer a moeda americana ante emergentes. "Como eles [Fed] estão fazendo o que o mercado acha que é o certo, o dólar se valoriza", afirma Fernanda Consorte, economista-chefe da Ourinvest.
O dólar fechou o dia cotado a R$ 4,1050, maior patamar desde 5 de setembro.
Nas Bolsas, a reação foi mais lenta, mas também pode ser lida como otimista.
O Ibovespa (principal índice acionário do país) chegou a perder os 104 mil pontos, nas terminou o pregão praticamente estável, com queda de 0,08, a 104.531 pontos.
Os índices americanos S&P 500 e Dow Jones terminaram no positivo, após terem operado no vermelho durante praticamente todo o dia.