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Queda de 0,37%

Dólar cai 0,4%, a R$ 3,69, acompanhando exterior

Investidores operam atentos ao desenrolar da transição presidencial

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 12:32

Publicado em 

01 nov 2018 às 12:32
Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
O dólar comercial registra queda de 0,37% ante o real nesta quinta-feira (1°), cotado a R$ 3,697 para venda. O real acompanha o desempenho de outras moedas de países emergentes, que se fortalecem com o avanço na negociação do Brexit desencadeando sentimento positivo nos mercados de câmbio globais. No cenário doméstico, os investidores acompanham o desenrolar da transição de governo e reagem à sinalização do BC, que, ao manter os juros brasileiros em 6,5% ao ano na noite de quarta-feira, indicou que a taxa pode ficar estacionada nesse patamar por mais tempo que o anteriormente esperado.
Na véspera, o dólar comercial subiu 0,85% ante o real, cotado a R$ 3,722, em linha com o movimento global da moeda americana.
Na agenda local, os agentes do mercado estarão atento à visita do juiz Sérgio Moro ao presidente-eleito Jair Bolsonaro, no Rio. O magistrado receberá o convite formal para comandar o "superministério" da Justiça , que deverá englobar a Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e e órgãos de controle e transparência da gestão. O convite é visto por alguns críticos como uma ameaça ao andamento da Lava Jato.
Lá fora, o Reino Unido e a União Europeia chegaram a acordo preliminar sobre permitir que os bancos tenham acesso ao mercado único mesmo após o Brexit, de acordo com a imprensa internacional.

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