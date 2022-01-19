Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dois secretários e um diretor do Ministério da Economia pedem demissão
Baixas na equipe econômica

Dois secretários e um diretor do Ministério da Economia pedem demissão

As exonerações estão publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19) e foram a pedido; veja quem sai
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jan 2022 às 18:46

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:46

Mais dois secretários e um diretor do Ministério da Economia pediram demissão dos cargos. Estão deixando a equipe econômica o secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Cristiano Rocha Heckert; o secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, vinculada à Secretaria do Tesouro, Gustavo José de Guimarães e Souza; e o diretor de Programa da Secretaria da Receita Federal, Mauro Sergio Bogea Soares.
As exonerações, a pedido, estão publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19). No caso de Heckert e Gustavo Guimarães, as exonerações são retroativas a 7 e 13 de janeiro, respectivamente.
Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios
Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Segundo o Ministério da Economia, Heckert foi escolhido em dezembro para ser o novo diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), por isso está deixando o cargo.
Gustavo Guimarães será substituído por Fernando Serta Meressi, que atualmente é subsecretário de planejamento governamental, mas já havia sido nomeado como substituto eventual de Guimarães há alguns meses. Segundo a Economia, Gustavo Guimarães está indo para o Legislativo.
Já a Receita Federal apenas reforçou que a exoneração de Soares ocorreu a pedido do servidor. Não há informações sobre o substituto.

Veja Também

Leilão da Codesa é marcado para dia 25 de março; edital será publicado na sexta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Economia Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados