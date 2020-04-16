Dívida do Brasil não chegará a 100% do PIB, diz Mansueto

A despeito de reconhecer um avanço considerável da relação dívida/PIB, o secretário preferiu não fazer estimativa para o PIB deste ano. Lembrou que alguns economistas já estimam retração na faixa de 8% do PIB, mas ponderou que ainda não é possível fazer projeção. "Pode ser dois, três, cinco, até maior, mas ainda não sabemos. Vamos esperar as próximas semanas para ver até quando se dará o 'lockdown'", disse.