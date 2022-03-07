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Veja como resgatar

Dinheiro esquecido em banco: BC libera consulta e diferentes caminhos para saque

Período para consulta e transferência dos R$ 4 bilhões esquecidos começou nesta segunda (7), para nascidos antes de 1968
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2022 às 16:00

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:00

No primeiro dia de liberação dos Valores a Receber do Banco Central, os brasileiros encontram caminhos diferentes para concluir a transferência, que variam de acordo com a instituição onde o dinheiro está esquecido. O período para consulta e transferência dos R$ 4 bilhões esquecidos começou nesta segunda (7), para nascidos antes de 1968. São 28 milhões de pessoas físicas e empresas que poderão pedir o encaminhamento dos valores para suas contas bancárias.
Na hora de concluir a transferência, há casos em que o pedido é feito diretamente pelo sistema; em outros, é preciso enviar um email ou ainda entrar em contato no número de telefone informado dentro do cadastro oficial. Cada transferência terá que ser pedida separadamente e aparecerá, ao lado de cada valor, a forma de contato para solicitar o dinheiro. O Banco Central alerta para golpes e para o cidadão não fornecer senhas ou fazer pagamentos para receber os valores.
Dinheiro do auxílio emergencial
Dinheiro esquecido em banco pode ser resgatado Crédito: Silmara Gonçalves
O primeiro passo é acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br e, depois, fazer o login gov.br com nível prata ou ouro. O Banco Central mostrará, então, o valor disponível em cada instituição e o motivo da devolução.
Em uma consulta à qual a reportagem teve acesso, o cidadão tinha R$ 43,57 em um consórcio feito em um banco e R$ 0,31 em uma empresa de consórcios. Para um dos valores, ele informou a chave Pix, o número de telefone e o e-mail. Foi gerado, então, um protocolo. Já para a outra transferência foi necessário enviar um e-mail para a instituição.

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Como se proteger do golpe do "dinheiro esquecido" em bancos

Cidadãos que não têm chave Pix também podem pedir a transferência dos valores. Nesses casos, após concluir o pedido de transferência pelo sistema, a instituição entrará em contato, segundo o Banco Central.
CALENDÁRIO DE LIBERAÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS
Nessas datas quem tem dinheiro a receber saberá quanto poderá sacar
Veja as datas de liberação segundo a data de nascimento (pessoa física) ou de criação da empresa
  • Antes de 1968: consulta e resgate entre 7 e 11/3 - repescagem em 12 de março
  • Entre 1968 e 1983: consulta e resgate entre 14 e 18/3 - repescagem em 19 de março
  • Após 1983: consulta e resgate entre 21 e 25/3 - repescagem em 26 de março
PASSO A PASSO PARA SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO
  • Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e, no passo 1, clique para fazer a consulta para saber se há valores a serem recebidos
  • A seguir, informe o CPF e data de nascimento, no caso das pessoas físicas, ou o CNPJ e a data de fundação, para as empresas; o sistema vai mostrar se há valores a serem recebidos e em qual momento eles podem ser consultados. Se o valor já estiver disponibilizado, aparecerá o botão "acessar meus valores a receber"
  • O usuário será direcionado, então, para a página do sistema gov.br, na qual deve fazer seu login, com CPF e senha.
Somente usuários com níveis de segurança prata e ouro poderão efetuar a transferência dos valores.

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Cinco pontos sobre o 'dinheiro esquecido' que você precisa saber

  • No sistema, o usuário encontrará as instituições nas quais tem valores retidos, qual é o montante e a que ele se refere; nessa mesma página, poderá clicar para solicitar a transferência pelo próprio sistema ("Solicitar por aqui"), caso a instituição permita, ou encontrar um link para pedir o valor diretamente para a empresa ("Solicitar via instituição")
  • Ao clicar em "Solicitar por aqui", o usuário deverá preencher uma ficha com sua chave Pix, telefone e email; O valor será depositado em até 12 dias úteis, na conta ligada à chave
Se não tiver chave Pix, o usuário será contatado pela instituição financeira, para efetuar a transferência por TED ou DOC. Nesse caso, o prazo para recebimento varia conforme a instituição.
Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), não serão cobradas tarifas para que os beneficiários recebam os valores das instituições por meio de Pix, DOC ou TED.
  • Ao final do processo, o usuário receberá um protocolo numérico sobre a solicitação de transferência. O Banco Central ressalta que o usuário não deve fornecer senhas ou fazer pagamentos para receber o valor.
  • Ao clicar em "Solicitar via instituição", o usuário vai encontrar um email ou telefone para entrar em contato com o banco e pedir a transferência.
COMO CRIAR AS CHAVES PIX?
Se não tiver uma chave Pix e desejar criá-la, o cliente pessoa física ou jurídica deve acessar o aplicativo dos bancos nos quais tem conta, entrar na seção sobre o Pix e escolher entre quatro tipos de chave para se registrar. São elas:
  • CPF/CNPJ
  • E-mail
  • Número de celular
  • Chave aleatória (conjunto de números, letras e símbolos gerados aleatoriamente), chamada de EVP (Endereço Virtual de Pagamento)
Uma conta pode ter várias chaves associadas a ela, mas cada chave só funciona para uma determinada conta.

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