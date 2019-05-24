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Consumidor

Dia Livre de Impostos: produtos no ES com descontos que passam dos 60%

Lojas vão vender roupas, acessórios e até vinhos sem impostos
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

24 mai 2019 às 00:36

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 00:36

Mais de 5 mil produtos estão sendo colocados à venda com desconto de até 61%. Em memória ao Dia Livre de Impostos (DLI), comemorado na próxima quinta-feira (30), e em protesto à alta carga tributária cobrada no país, empresas estão ofertando itens sem cobrar pelo imposto incidente às mercadorias.
A data é nacional e será realizada simultaneamente em 108 cidades de 19 Estados brasileiros. No Espírito Santo, serão dezenas de lojas ofertando 500 tipos de produtos.
>Confira a lista atualizada do Dia Livre de Impostos
Na lista de locais que darão descontos no dia 30, em uma ação da CDL Jovem, estão supermercados, lojas de roupas, sapatos, bolsas e produtos para casa, prestadora de serviço de transporte particular e óticas.
> Capixabas já pagaram R$ 257 milhões a mais de impostos em 2019
De acordo com o diretor de Desenvolvimento Interno da CDL Jovem Vitória e coordenador estadual do DLI, Pablo Vitorazzi, o objetivo da ação é fazer com que a população veja o quanto de tributos paga na compra.
O imposto, hoje, é cobrado no consumo e na renda. Com essa ação estamos mostrando para as pessoas que elas poderiam comprar mais se estivessem pagando um preço mais justo pela mercadoria comercializada
Ainda segundo o diretor, a não cobrança dessas taxas dá a oportunidade do consumidor comprar um produto que não poderia adquirir normalmente. “Em um cenário de menos impostos o poder de compra da população cresceria”, ressalta.
Entre os setores com maior cobrança de impostos temos o de maquiagem e o de eletrônicos, que têm cargas tributárias de 58% e 43%, respectivamente.
No Estado, algumas empresas anteciparam a ação, realizando campanhas independentes, como é o caso de uma revendedora capixaba de vinhos. Até o dia 26 de maio, ela vai ofertar descontos em mais de 500 rótulos. Segundo a empresa, ao todo serão mais de 500 mil garrafas com redução de taxas de até 61% para sócios e de até 54% para os demais consumidores.
TRIBUTOS PAGOS
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha 153 dias para pagar impostos, o que, neste ano, cairá no dia 6 de junho. Atualmente, a carga tributária brasileira está entre as mais elevadas do mundo, o que corresponde a uma média de 42% do rendimento bruto de cada cidadão.
Segundo o Impostômetro, neste ano, até às 20h30 desta quinta-feira (23), foram arrecadados R$ 14,95 bilhões em impostos no Espírito Santo. Apenas em Vitória foram R$ 287,12 milhões, até este mesmo horário.
> Avanço dos impostos: recorde de tributos federais pagos no ES
De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada impostos. E está em último lugar como país que melhor retorna o dinheiro para a população.
Ao todo, os brasileiros desembolsaram, até ontem, o referente a R$ 995,7 bi em impostos. Esse valor aplicado na poupança renderia R$ 8,03 milhões por hora, ou R$ 133,8 mil por minuto.
ALGUNS PRODUTOS QUE TERÃO DESCONTO DO IMPOSTO
Até 26 de maio
Wine
O Imposto Zero Day acontece até o dia 26 de maio com descontos em mais de 500 rótulos de vinhos que chegam a 61% para sócios e 54% para os demais consumidores.
Dia 30 de maio
Dadalto Casa
Manta casal microfibra lisa: de R$ 64,99 por R$ 48,06
Faqueiro 12 peças Brisa: de R$ 24,99 por R$ 16,42
Jogo de cama solteiro 2 peças (malha): de R$ 39,99 por R$ 29,57
Maschio
Terno (APA HON001): de R$ 599 por R$ 391,33
Camisa polo MC Ogochi: de R$ 109,90 por R$ 71,80
Camisa tecido manga longa Maschio: de R$ 169,90 por R$ 111
Fricote
Bolsa Vamos Fugir (algumas estampas): de R$ 229 por R$ 137
Bolsa Pit (mochila - algumas estampas): de R$ 218 por R$ 130
Elmo
Sapato Bertelli infantil: de R$ 79,99 por R$ 51,99
Bola de vôlei Wilson: de R$ 49,99 por R$ 32,99
Casa Brasil
Pipoqueira Brinox: de R$ 149,90 por R$ 94,43
Conjunto de panelas 5 peças MT: de R$ 229,90 por R$ 144,83
We Basic - Sapatos
Vert All Grey: de R$ 369 por R$ 258,30
Vert Pinhão: de R$ 369 por R$ 258,30
Polo Wear
Calça masculina brim: R$ 119,99 por R$ 49,99
Vestido feminino: R$ 99,99 por R$ 49,99
Óticas Diniz
Óculos Vogue (5205S 24167B): de R$ 390 por R$ 257
Óculos Moschino (MS018/S C9A): de R$ 935 por R$ 617
Multicoisas
Cozedor de ovos: de R$ 169,90 por R$ 112,13
Panela elétrica 6 xic Mundial: de R$ 159,90 por R$ 105,53
Jheny Bolsas
Bolsa transversal: de R$ 119,90 por R$ 71,90
Mala de viagem tamanho G: de R$ 499,90 por R$ 299,90
Fatto a Mano
Blazer de veludo molhado marrom: de R$ 499,90 por R$ 326,58
Bermuda jeans: de R$ 109,90 por R$ 71,79
Puket Vitória
Poncho Unicórnio: de R$ 129,90 por R$ 84,86
Mochila sem roda poá: de R$ 119,90 por R$ 72,40
Mochila + lancheira Dálmata: de R$ 229,90 por R$ 138,81
Mochila Unicórnio: de R$ 189,90 por R$ 114,66
V1
Cupom: No dia da ação (30 de maio), o aplicativo V1 dará 34% de desconto. O usuário terá que digitar o código DLIV1 para receber desconto nas suas viagens, no horário de 10 às 16 horas.
> Alta carga tributária é fruto dos tentáculos do ES

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