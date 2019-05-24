Dia Livre de Impostos: produtos no ES com descontos que passam dos 60%

5 mil produtos estão sendo colocados à venda com desconto de até 61%. Em memória ao Dia Livre de Impostos (DLI), comemorado na próxima quinta-feira (30), e em protesto à Mais deestão sendo colocados à venda com. Em memória ao Dia Livre de Impostos (DLI), comemorado na próxima quinta-feira (30), e em protesto à alta carga tributária cobrada no país, empresas estão ofertando itens sem cobrar pelo imposto incidente às mercadorias.

No Espírito Santo, serão dezenas de lojas ofertando 500 tipos de produtos. A data é nacional e será realizada simultaneamente em 108 cidades de 19 Estados brasileiros., serão dezenas de lojas ofertando 500 tipos de produtos.

Na lista de locais que darão descontos no dia 30, em uma ação da CDL Jovem, estão supermercados, lojas de roupas, sapatos, bolsas e produtos para casa, prestadora de serviço de transporte particular e óticas.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Interno da CDL Jovem Vitória e coordenador estadual do DLI, Pablo Vitorazzi, o objetivo da ação é fazer com que a população veja o quanto de tributos paga na compra.

O imposto, hoje, é cobrado no consumo e na renda. Com essa ação estamos mostrando para as pessoas que elas poderiam comprar mais se estivessem pagando um preço mais justo pela mercadoria comercializada

Ainda segundo o diretor, a não cobrança dessas taxas dá a oportunidade do consumidor comprar um produto que não poderia adquirir normalmente. “Em um cenário de menos impostos o poder de compra da população cresceria”, ressalta.

Entre os setores com maior cobrança de impostos temos o de maquiagem e o de eletrônicos, que têm cargas tributárias de 58% e 43%, respectivamente.

No Estado, algumas empresas anteciparam a ação, realizando campanhas independentes, como é o caso de uma revendedora capixaba de vinhos. Até o dia 26 de maio, ela vai ofertar descontos em mais de 500 rótulos. Segundo a empresa, ao todo serão mais de 500 mil garrafas com redução de taxas de até 61% para sócios e de até 54% para os demais consumidores.

TRIBUTOS PAGOS

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha 153 dias para pagar impostos, o que, neste ano, cairá no dia 6 de junho. Atualmente, a carga tributária brasileira está entre as mais elevadas do mundo, o que corresponde a uma média de 42% do rendimento bruto de cada cidadão.

Segundo o Impostômetro, neste ano, até às 20h30 desta quinta-feira (23), foram arrecadados R$ 14,95 bilhões em impostos no Espírito Santo. Apenas em Vitória foram R$ 287,12 milhões, até este mesmo horário.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada impostos. E está em último lugar como país que melhor retorna o dinheiro para a população.

Ao todo, os brasileiros desembolsaram, até ontem, o referente a R$ 995,7 bi em impostos. Esse valor aplicado na poupança renderia R$ 8,03 milhões por hora, ou R$ 133,8 mil por minuto.

ALGUNS PRODUTOS QUE TERÃO DESCONTO DO IMPOSTO

Até 26 de maio

Wine

O Imposto Zero Day acontece até o dia 26 de maio com descontos em mais de 500 rótulos de vinhos que chegam a 61% para sócios e 54% para os demais consumidores.

Dia 30 de maio

Dadalto Casa

Manta casal microfibra lisa: de R$ 64,99 por R$ 48,06

Faqueiro 12 peças Brisa: de R$ 24,99 por R$ 16,42

Jogo de cama solteiro 2 peças (malha): de R$ 39,99 por R$ 29,57

Maschio

Terno (APA HON001): de R$ 599 por R$ 391,33

Camisa polo MC Ogochi: de R$ 109,90 por R$ 71,80

Camisa tecido manga longa Maschio: de R$ 169,90 por R$ 111

Fricote

Bolsa Vamos Fugir (algumas estampas): de R$ 229 por R$ 137

Bolsa Pit (mochila - algumas estampas): de R$ 218 por R$ 130

Elmo

Sapato Bertelli infantil: de R$ 79,99 por R$ 51,99

Bola de vôlei Wilson: de R$ 49,99 por R$ 32,99

Casa Brasil

Pipoqueira Brinox: de R$ 149,90 por R$ 94,43

Conjunto de panelas 5 peças MT: de R$ 229,90 por R$ 144,83

We Basic - Sapatos

Vert All Grey: de R$ 369 por R$ 258,30

Vert Pinhão: de R$ 369 por R$ 258,30

Polo Wear

Calça masculina brim: R$ 119,99 por R$ 49,99

Vestido feminino: R$ 99,99 por R$ 49,99

Óticas Diniz

Óculos Vogue (5205S 24167B): de R$ 390 por R$ 257

Óculos Moschino (MS018/S C9A): de R$ 935 por R$ 617

Multicoisas

Cozedor de ovos: de R$ 169,90 por R$ 112,13

Panela elétrica 6 xic Mundial: de R$ 159,90 por R$ 105,53

Jheny Bolsas

Bolsa transversal: de R$ 119,90 por R$ 71,90

Mala de viagem tamanho G: de R$ 499,90 por R$ 299,90

Fatto a Mano

Blazer de veludo molhado marrom: de R$ 499,90 por R$ 326,58

Bermuda jeans: de R$ 109,90 por R$ 71,79

Puket Vitória

Poncho Unicórnio: de R$ 129,90 por R$ 84,86

Mochila sem roda poá: de R$ 119,90 por R$ 72,40

Mochila + lancheira Dálmata: de R$ 229,90 por R$ 138,81

Mochila Unicórnio: de R$ 189,90 por R$ 114,66

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