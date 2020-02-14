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Brasil

Desemprego de pretos e pardos continua bem maior do que o de brancos, mostra IBGE

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) foram divulgados nesta sexta-feira (14)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:30
Desemprego no Brasil atinge mais de 12,5 milhões de pessoas Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo
A taxa de desemprego entre os brasileiros que se declaram brancos (8,7%) permaneceu significativamente abaixo no quarto trimestre da taxa de desocupação dos autodeclarados pretos (13,5%) e pardos (12,6%). A taxa de desemprego média global no período foi de 11,0%.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 14.
No quarto trimestre de 2019, a população desempregada totalizou 11,632 milhões de pessoas.
A participação dos pardos foi de 51,8%; a dos brancos, 34,2%; e a dos pretos, 13,0%.

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