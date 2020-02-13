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Educação

MEC prorroga por dois dias inscrições para o Fies

O prazo inicial terminaria nesta quinta-feira (12).

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:01
Estudantes interessados podem realizar as inscrições até as 23h59   Crédito: Marcelo Casal Jr.
O Ministério da Educação (MEC) informou que foi prorrogado por mais dois dias o prazo de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Com a prorrogação, os estudantes interessados em participar do programa de financiamento do ensino superior em universidades privadas terão até as 23h59 de sexta-feira (14) para fazer a inscrição. O prazo inicial terminaria hoje (12).
Segundo o MEC, a data final foi estendida para dar mais prazo para os estudantes se inscreverem. Em todo o país, serão ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas.
Os demais prazos do cronograma do Fies foram mantidos. A divulgação dos resultados será no dia 26 de fevereiro. A complementação dos inscritos pré-selecionados ocorrerá entre 27 de fevereiro
e às 23h59 de 2 de março. A convocação da lista de espera será de 28 de fevereiro até as 23h59 de 31 de março.
Os estudantes interessados podem acessar o site do Fies.
Com informações da Agência Brasil 

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