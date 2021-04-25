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Levantamento

Delivery de refeições cresce como opção de presente no Dia das Mães

Segundo pesquisa, mais da metade dos brasileiros tem intenção de comprar presente na data, que será celebrada em 9 de maio. Itens mais citados neste ano são calçados e vestuário

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 16:05

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 abr 2021 às 16:05
Com a pandemia, aumentou busca por cestas de café da manhã e delivery
Com a pandemia, aumentou busca por cestas de café da manhã e delivery Crédito: Norma Mortenson/ Pexels
Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) aponta que 58,6% dos brasileiros pretendem dar presentes no Dia das Mães. A data será celebrada no próximo dia 9 de maio. Os itens mais citados são os de calçados e vestuários, com a preferência de 65,2% dos brasileiros. Os perfumes e cosméticos foram mencionados por 53,9%.
Os móveis e eletrodomésticos são uma opção para 49,5% dos consumidores brasileiros. Ganharam espaço nas preferências as cestas de café da manhã (18,6%) e delivery de refeições (11,3%).
Para o economista da associação comercial, Marcel Solimeo, isso é um reflexo da quarentena contra o novo coronavírus. “Isso tudo é resultado do home office e da vida mais doméstica que a sociedade está vivendo nestes tempos”, destacou.
O Dia das Mães é uma das apostas do setor para recuperar parte das perdas dos últimos meses. Nos primeiros quinze dias de abril, o varejo da cidade de São Paulo registrou uma queda de 30,7% no movimento. Segundo Solimeo, a retração em comparação com março aconteceu devido ao aumento das restrições da quarentena no estado para conter a disseminação da covid-19.
“No começo de março o comércio funcionava. No início de abril estava fechado. A queda desta movimentação era inevitável. A esperança de uma melhora significativa da economia só virá com o aumento da oferta de vacinas”, avalia o economista.
Apesar do movimento na primeira metade de abril ser 60% maior do que o verificado no mesmo período de 2020, o resultado ainda é 40% abaixo de 2019.
Além da data comemorativa, o economista diz acreditar que o setor pode ganhar força com a liberação do auxílio emergencial e o adiantamento de metade do 13º salário para os aposentados.

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