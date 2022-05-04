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Protesto

Delegados da PF pedem renúncia de ministro da Justiça e prometem paralisações

Categoria alega que o governo Bolsonaro não cumpriu as promessas de reajuste e reestruturação das carreiras federais de segurança

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 17:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2022 às 17:16
Sede do Ministério da Justiça em Brasília
Sede do Ministério da Justiça em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
A ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal) decidiu, em assembleia dos seus associados, pedir a renúncia do ministro da Justiça, Anderson Torres, após o governo de Jair Bolsonaro não cumprir promessa de reajuste e reestruturação das carreiras federais de segurança.
Os delegados também prometem paralisações parciais e progressivas, cujas datas ainda serão definidas, e a associação liberou seus associados para que entreguem cargos de chefia ou se neguem a aceitar novas lotações.
As medidas aprovadas na assembleia realizada na segunda (2) e terça (3) são mais um capítulo da crise entre os policiais federais e o governo Bolsonaro.

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"É importante destacar que a segurança pública foi a maior bandeira de campanha do governo Bolsonaro e o destacado trabalho das forças de segurança vem sendo utilizado, indevidamente, pelo presidente como instrumento de marketing para a sua reeleição", diz a ADPF, em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (04).
"Foram aprovadas, ainda, ações de mobilização e conscientização da população durante as atividades administrativas, como controle imigratório, de armas, de produtos químicos e segurança privada, realizadas pela PF", informa a associação.
Os policiais criticam o reiterado descumprimento das promessas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, o presidente chegou a prometer que faria a reestruturação da PF e R$ 1,7 bilhão foi reservado no Orçamento.
Os policiais federais têm subido o tom das críticas ao governo Jair Bolsonaro após o governo sinalizar a concessão de aumento de 5% a todas carreiras federais, o que descartaria a reestruturação prometida às categorias federais da segurança pública.
Desde que o aumento começou a ser noticiado e não foi desmentido pelo governo, as entidades representativas dos delegados, peritos e agentes federais passaram a se reunir para debater qual será a resposta a ser dada.
Além da reestruturação, os policiais citam as perdas com o aumento da alíquota de contribuição criado pela reforma da Previdência e a PEC Emergencial, aprovada em março de 2021 com apoio da base do governo, que prevê um gatilho para congelamento de salário e proibição de progressão na carreira e novas contratações sempre que houver decretação de estado de calamidade ou quando a relação entre despesas correntes e receitas correntes alcançar 95%.
Em todos os casos, afirmam os policiais, havia a promessa do governo de deixar os policiais de fora e, na última hora, o acordo não foi cumprido.
Os policiais lembram que, além das promessas de Bolsonaro, no dia 28 de março, o ministro Anderson Torres garantiu em uma reunião com as entidades que a reestruturação seria realizada.

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