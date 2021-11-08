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Comércio exterior

Déficit da balança comercial na 1ª semana de novembro é de US$ 30,3 milhões

De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (08), o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,227 bilhões e importações de US$ 4,257 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 nov 2021 às 15:54

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 15:54

Exportações do ES cresceram 15% na comparação de janeiro a setembro de 2019 com igual período de 2018
As exportações registraram aumento de 62,5% na média diária de novembro ante o mesmo período do ano passado. Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 30,3 milhões na primeira semana de novembro (dias 1 a 7). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (08), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,227 bilhões e importações de US$ 4,257 bilhões.
No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 58,468 bilhões.
As exportações registraram aumento de 62,5% na média diária de novembro ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 98,5% na Agropecuária, queda de 23,8% na Indústria Extrativa e alta 89,7% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação
Já a média diária de importações aumentou 91,1% no período, com crescimento 95,7% na Agropecuária, salto de 515,3% na Indústria Extrativa e avanço de 75,6% em produtos da Indústria de Transformação.

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