De criadores de conteúdo a empresários: a transformação do mercado digital brasileiro

Essa mudança de mentalidade já começou a ser incorporada às discussões do próprio setor. Nos dias 22 e 23 de outubro, a TMB realizará a sexta edição do Tem Mais nos Bastidores, evento próprio da fintech , com o tema “A Virada”. A proposta desta edição é justamente discutir o momento em que o infoprodutor deixa de olhar para a atividade apenas sob a ótica da produção e das vendas e passa a administrar a operação como empresário, incorporando decisões sobre estrutura, caixa, gestão, investimento e aquisição de clientes.