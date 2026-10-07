Notou alguma mudança na pele? Veja 4 sinais que podem indicar alterações no organismo

Os pequenos pontinhos ou “bolinhas” brancas que aparecem principalmente no rosto , inclusive ao redor dos olhos, podem ser mílias. Trata-se de pequenos cistos formados pelo acúmulo de queratina sob a pele. “Os mílios são lesões benignas e bastante frequentes. Muitas vezes desaparecem espontaneamente, mas, quando persistem ou incomodam, podem ser removidos por procedimentos realizados de maneira adequada. Não é recomendado tentar espremê-los em casa, pois isso pode provocar inflamação, infecção ou cicatrizes”, alerta a professora.