Datafolha: brasileiro se aflige com inflação, mas não teme demissão Crédito: Pixabay

Enquanto economistas preveem inflação controlada e abaixo da meta pelo terceiro ano consecutivo, quase a metade (48%) dos brasileiros espera que ela aumente, mostra pesquisa Datafolha

Dos cinco itens econômicos pesquisados para o Índice Datafolha de Confiança na semana passada, a carestia foi o maior motivo de apreensão.

No indicador, que varia de 0 a 200 (números abaixo de 100 indicam pessimismo), a expectativa em relação à inflação ficou em 59.

Por outro lado, ainda que o desemprego venha se mantendo alto, em torno de 12%, a maioria da população não vê risco de ser demitida (veja quadro). Já em relação ao país, 31% acreditam em alívio do desemprego daqui para a frente, embora os pessimistas sejam mais numerosos: 45%.

Também quando se pergunta sobre a situação econômica no futuro a visão sobre si mesmo é mais positiva que a expectativa para o conjunto do país —55% dos brasileiros acham que sua própria situação vai melhorar; 45% esperam alívio para o país, contra 19% que anteveem piora.

O movimento mais expressivo nas expectativas aconteceu em relação ao poder de compra. Um terço manteve-se à espera de piora, mas a fatia dos que acreditam em melhoria caiu de 34% para 29%.

A maior parcela é a dos que acham que o poder de compra vai ficar como está: 37%, contra 30% em maio. Neste caso, há sintonia com o movimento econômico: a renda per capita está há três anos estagnada 8% abaixo do trimestre anterior à recessão, e sem perspectiva de melhora em 2019.

No geral, os resultados mostram que o otimismo com a economia pessoal e a do país, que em abril havia registrado uma queda inédita para início de um primeiro mandato, continua recuando.

Nenhuma das respostas nos cinco parâmetros pesquisados —desemprego, inflação, contas pessoais, situação do país e poder de compra— mostrou inversão de tendência fora da margem de erro.

Já uma melhora expressiva nos dois componentes de imagem —as avaliações do orgulho de ser brasileiro e do Brasil enquanto país para morar— compensou o pessimismo econômico, deixando o Índice Datafolha de Confiança estável entre abril e julho.

Após uma queda de 148 pontos (antes da posse do presidente Jair Bolsonaro ) para 124 em abril, ele ficou em 123 em julho, um resultado que mostra confiança positiva. (Cada item é calculado subtraindo-se menções negativas das positivas; ao resultado é adicionado 100, para evitar dados negativos).

Nas pesquisas realizadas em 2017, o índice esteve sempre negativo, e, nas duas primeiras medições de 2018, aproximou-se da neutralidade (99 e 101, em abril e junho).

O orgulho de ser brasileiro, que cresce há dois anos, é expressado por 3 a cada 4 brasileiros. Sentem mais vergonha que orgulho 25%.

Para 68%, o país é um lugar bom ou ótimo para se viver; 20% consideram o Brasil regular e 11% dizem que ele ruim ou péssimo.

A polarização entre eleitores de Bolsonaro e do petista Fernando Haddad na última eleição presidencial continua marcante em relação à economia. A situação do país vai melhorar para 66% dos que votaram no atual presidente e a economia pessoal será melhor para 67% deles.

Já entre os eleitores de Haddad, 40% esperam melhora na própria situação econômica, e só 26% estão otimistas em relação ao país. Nesse item, houve um acirramento no pessimismo: a distância entre bolsonaristas e haddadistas que esperam uma piora na situação do país passou de 27 pontos percentuais, em abril, para 37 em julho.