Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dados de mais 53 mil chaves Pix vazaram, segundo Banco Central
Falha no sistema

Dados de mais 53 mil chaves Pix vazaram, segundo Banco Central

Entidade informou que todas as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 14:49

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 14:49

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BC (Banco Central) comunicou o vazamento de dados pessoais de 53.383 chaves Pix que estavam sob a responsabilidade da Qesh Instituição de Pagamento. O vazamento ocorreu em função de falhas pontuais em sistemas da empresa, segundo a autoridade monetária.
Em nota divulgada nesta segunda-feira (30), o BC informa que dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário não foram expostos.
"As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", diz.
Todas as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.
O BC alerta que outros meios de comunicação - como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou email - não serão utilizados para a comunicação com os usuários afetados pelo ocorrido.
"O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente", afirma.
A autoridade financeira conta com uma página específica para registrar ocorrências de segurança desse tipo que pode ser acessada por meio deste link.
A Folha de S.Paulo entrou em contato com a Qesh, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Veja Também

Banco Central eleva de 2,3% para 3,2% a projeção do PIB em 2024

Por que o Banco Central pode aumentar a taxa Selic?

Banestes recebe aval do Banco Central e oficializa criação de loteria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Central PIX
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados