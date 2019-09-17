Crise do petróleo: postos com preços abusivos podem ser penalizados

Bomba de posto de gasolina Crédito: Arquivo / A Gazeta

Em nota, a ANP disse que faz uma pesquisa semanal de preços e fiscalizações no mercado de combustíveis. "Identificando distorções, como preços abusivos ou indícios de cartel, (a ANP) faz estudos de concentração econômica e também ações de campo para constatar se os preços são, de fato, abusivos", afirmou.

Segundo a agência, caso se constate indícios de concentração econômica, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem a atribuição legal de investigar e punir esse tipo de irregularidade, para abertura de processo. "Diante de preços abusivos, a ANP atua em conjunto com os Procons para penalizar os infratores".