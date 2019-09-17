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Alerta da ANP

Crise do petróleo: postos com preços abusivos podem ser penalizados

Após ataque em refinarias na Arábia Saudita, preço do petróleo teve disparada na segunda-feira (16). Porém a Petrobras determinou que vai segurar o valor dos combustíveis

Publicado em 

17 set 2019 às 14:54

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 14:54

Bomba de posto de gasolina Crédito: Arquivo / A Gazeta
Postos de combustíveis que adotarem práticas abusivas de preço na esteira da crise do petróleo podem ser penalizados, afirmou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em nota. Diante da crise na commodity após o ataque à gigante do setor Saudi Aramco, na Arábia Saudita, consumidores relataram à imprensa nacional que alguns postos já estavam elevando os preços. A prática seguiria na contramão da decisão da Petrobras de não elevar o preço dos combustíveis nas suas refinarias.
> Por que e como a Petrobras vai segurar o preço da gasolina? 
Em nota, a ANP disse que faz uma pesquisa semanal de preços e fiscalizações no mercado de combustíveis. "Identificando distorções, como preços abusivos ou indícios de cartel, (a ANP) faz estudos de concentração econômica e também ações de campo para constatar se os preços são, de fato, abusivos", afirmou.
Segundo a agência, caso se constate indícios de concentração econômica, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem a atribuição legal de investigar e punir esse tipo de irregularidade, para abertura de processo. "Diante de preços abusivos, a ANP atua em conjunto com os Procons para penalizar os infratores".
> Conheça a gigante do petróleo que sofreu ataque na Arábia Saudita
Reportagem da CBN que contou com a participação do diretor-geral da ANP, Décio Oddone, apontou denúncias de ouvintes de que postos de combustível já estariam aumentando os valores ante o turbilhão no mercado do petróleo. Oddone afirmou que tal prática é possível, reiterando que no mercado brasileiro os preços são livres, mas que não vê motivo para tal, uma vez que "não vai faltar petróleo". Segundo Oddone, até o momento, a agência não identificou alteração de preço nos combustíveis em decorrência do aumento do petróleo no mercado internacional.

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