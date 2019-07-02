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Dia de Nossa Senhora da Penha

Criação de mais um feriado estadual preocupa indústria e comércio do ES

Projeto de Lei quer transformar o Dia de Nossa Senhora da Penha em feriado estadual. Governo do Estado ainda analisa proposta

Publicado em 

02 jul 2019 às 20:46

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 20:46

Imagem de Nossa Senhora da penha e ao fundo o terço gigante e o Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Maylla Martins / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa
Um projeto de Lei da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para criar um novo feriado estadual vem preocupando o empresariado capixaba. Segundo o texto, o Dia de Nossa Senhora da Penha - padroeira do Estado -, seria comemorado oito dias depois da Páscoa (sempre cai em uma segunda-feira).
A proposta foi feita pela Comissão de Cultura da Assembleia e encaminhada para aprovação do governador do Estado, Renato Casagrande, no dia 27 de junho.
De acordo com a Findes, em 2016, último dado disponível, a perda da indústria com os 12 dias de feriados daquele ano alcançou 4,7% do valor total da indústria (R$ 22,6 bilhões), o que corresponde a R$ 1,07 bilhão.
Criação de mais um feriado estatual preocupa indústria e comércio do ES
O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Léo de Castro, lembra que quanto maior o número de feriados em dias de semana, maiores são as perdas para a indústria. "Estamos vivendo um momento muito complexo para a economia e para a geração de emprego, o feriado trabalha contra a indústria, porque custa mais caro para produzir e reduz o consumo com o fechamento das lojas", explica.
>Festa da Penha 2019: a missa de encerramento
O vice-presidente da Federação do Comércio e Serviços (Fecomércio), João Elvécio Faé, pondera que apesar de para o comércio ser ruim ter mais um feriado, o setor de serviços sairia favorecido. "Os comerciários já têm uma regra própria, a convenção coletiva, onde apenas em quatro dias do ano são proibidos de abrir os comércios. Mas os feriados sempre atrapalham de um modo geral, porque afetam diretamente a economia", argumenta.
>Conheça as lendas sobre o Convento da Penha
No mês passado, mais de 40 sindicatos do Estado enviaram um ofício conjunto ao governador do Estado na esperança dele vetar o projeto. Segundo o governo do Espírito Santo, o projeto está dentro do prazo e ainda será avaliado.
Festa da Penha 2019: missa de encerramento Crédito: Vitor Jubini | GZ
A DATA
Atualmente, o Dia de Nossa Senhora da Penha é feriado apenas em Vila velha, mas é ponto facultativo em outras cinco cidades do Estado: Cariacica, Presidente Kennedy, Viana, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.
A Festa da Penha é a terceira maior festa Mariana do país. Além disso, é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo.  A comemoração tem data móvel. Ela tem início no Domingo de Páscoa e termina nove dias depois. Durante esse período, todas as Arquidioceses e Dioceses do Estado fazem peregrinação ao Convento da Penha, em Vila Velha, para agradecer as graças alcançadas, através da intercessão de Nossa Senhora. 
Neste ano, 110 mil pessoas participaram da missa de encerramento da manifestação religiosa.
COMEMORAÇÃO
A decisão foi comemorada pelos organizadores da Festa da Penha. Em nota enviada ao governador do Estado Renato Casagrande, o padre Renato Criste, membro da Comissão Central da Festa da Penha agradeceu ao governador pelo "esforço e reconhecimento".
Essa notícia vem em um momento muito bom. E eu tenho toda certeza que esse feriado vai fazer aumentar ainda mais o número de fieis na Festa da Penha e, logo, o número de turistas na cidade
Frei Pedro Oliveira
O Frei Pedro Oliveira, do Convento da Penha, disse que a decisão foi tomada em momento propício já que, no ano que vem comemora-se os 450 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora das Alegrias, também conhecida como Nossa Senhora da Penha, ao Espírito Santo.

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