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Limite global

Cota de importação para pesquisa isenta de tributos cai para US$ 93,290 mi

A cota anual isenta dos tributos para 2021 é bem menor do que o limite estabelecido nos dois últimos anos

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 11:21
Ministério da Economia
Ministério da Economia  fixa em US$ 93,290 milhões o valor do limite global anual Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Ministério da Economia fixou em US$ 93,290 milhões o valor do limite global anual, para o exercício de 2021, relativo à importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica com a isenção de Imposto de Importação, IPI e adicional ao frete para renovação da marinha mercante, prevista na Lei 8.010/1990.
A cota anual isenta dos tributos para 2021 é bem menor do que o limite estabelecido nos dois últimos anos. Tanto em 2020 quanto em 2019, o valor foi de US$ 300 milhões.
A portaria que define o limite isento do próximo ano está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (31) e é assinada pelo secretário executivo da pasta, Marcelo Guaranys.
Pela lei, a isenção tributária alcança importações de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos - incluindo suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários - destinadas à pesquisa científica e tecnológica.

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