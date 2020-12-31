Cota de importação para pesquisa isenta de tributos cai para US$ 93,290 mi

Ministério da Economia fixa em US$ 93,290 milhões o valor do limite global anual Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Ministério da Economia fixou em US$ 93,290 milhões o valor do limite global anual, para o exercício de 2021, relativo à importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica com a isenção de Imposto de Importação, IPI e adicional ao frete para renovação da marinha mercante, prevista na Lei 8.010/1990.

A cota anual isenta dos tributos para 2021 é bem menor do que o limite estabelecido nos dois últimos anos. Tanto em 2020 quanto em 2019, o valor foi de US$ 300 milhões.

A portaria que define o limite isento do próximo ano está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (31) e é assinada pelo secretário executivo da pasta, Marcelo Guaranys.