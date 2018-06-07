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Correios lançam aplicativo que permite pré-postagem de encomendas

Usuário preenche dados com antecedência e tem até três dias para levar item em agência

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 11:15
Usuário preenche dados com antecedência e tem até três dias para levar item em agência Crédito: Reprodução | Internet
Os Correios lançaram um aplicativo que permite a pré-postagem de encomendas nacionais. Por meio da ferramenta, o cliente poderá preencher os dados necessários para o envio, além de consultar preços e prazos.
O primeiro passo é informar o nome e o endereço ou o CEP do destinatário. Se preferir citar o CEP, será preciso complementar o endereço automaticamente oferecido. O aplicativo pede que o usuário informe ainda o CPF, o número de celular e o e-mail de quem vai receber a encomenda.
Em seguida, são solicitados os dados do remetente. O usuário precisa ainda declarar se vai enviar uma envelope, um pacote ou uma caixa, ou um rolo. Tem que optar também entre usar embalagem própria (especificando altura, largura e comprimento, além de peso estimado) ou dos Correios (escolhendo um dos modelos apresentados no app e informando o peso).
Concluída esta etapa, é possível escolher serviços adicionais (opcionais), como Aviso de Recebimento (que permite comprovar a entrega). Por fim, a ferramenta apresenta os diferentes preços para a entrega (PAC à vista, Sedex, Sedex Hoje, Sedex 12).
Também é permitido imprimir o rótulo com o endereço e a declaração de conteúdo da embalagem. Em seguida, um código é gerado. A partir daí, o cliente tem até três dias úteis para finalizar a postagem em qualquer agência dos Correios.
Por enquanto, a ferramenta  chamada Pré-Atendimento dos Correios  está disponível apenas para smartphones com sistema Android (versão 6 ou superior), mas, a partir de julho, o download será permitido também para aparelhos com sistema iOS. Ainda de acordo com a ECT, a inclusão de outras funcionalidades está prevista para o segundo semestre.
Para o presidente dos Correios Carlos Fortner, o lançamento do aplicativo foca em três pontos: garantir a presença nacional, a qualidade dos serviços e a sustentabilidade da empresa.
"Com esse aplicativo, estamos colocando um pedaço das agências dos Correios no bolso de cada cidadão brasileiro e, assim, agilizando o atendimento e melhorando a experiência do nosso cliente, declarou, por meio de nota.

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