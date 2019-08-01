Copom reduz taxa de juros para 6% ao ano, primeiro corte em 16 meses

Banco Central do Brasil Crédito: Francisco Aragão / Flickr

Banco Central anunciou nesta quarta-feira (31) o primeiro corte na taxa básica de juros desde março de 2018.

Esse é o menor patamar desde que a Selic passou a ser utilizada como instrumento de política monetária, em 1999.

Com economia fraca, inflação abaixo da meta e expectativa de queda de juros americanos e europeus, o mercado financeiro já esperava o corte na taxa básica de juros.

Também nesta quarta-feira, o Federal Reserve (Fed), banco central americano, cortou a taxa de juros, para uma faixa de 2 a 2,25%. Foi a primeira redução desde a crise financeira que atingiu o país no final de 2008.

O Copom havia colocado como condição para iniciar um novo ciclo de corte de juros o avanço da reforma da Previdência, que foi aprovada em primeiro turno na Câmara no início deste mês.

Antecipando-se ao BC brasileiro, a Caixa anunciou mais cedo um novo corte nos juros em linhas para pessoas físicas e empresas.