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Mercado financeiro

Copom reduz taxa de juros para 6% ao ano, primeiro corte em 16 meses

Esse é o menor patamar desde que a Selic passou a ser utilizada como instrumento de política monetária, em 1999

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 21:31

Publicado em 

31 jul 2019 às 21:31
Banco Central do Brasil Crédito: Francisco Aragão / Flickr
O Banco Central anunciou nesta quarta-feira (31) o primeiro corte na taxa básica de juros desde março de 2018.
A taxa Selic caiu de 6,5% para 6% ao ano, em decisão unânime do Copom (Comitê de Política Monetária).
Esse é o menor patamar desde que a Selic passou a ser utilizada como instrumento de política monetária, em 1999.
Com economia fraca, inflação abaixo da meta e expectativa de queda de juros americanos e europeus, o mercado financeiro já esperava o corte na taxa básica de juros.
Também nesta quarta-feira, o Federal Reserve (Fed), banco central americano, cortou a taxa de juros, para uma faixa de 2 a 2,25%. Foi a primeira redução desde a crise financeira que atingiu o país no final de 2008.
O Copom havia colocado como condição para iniciar um novo ciclo de corte de juros o avanço da reforma da Previdência, que foi aprovada em primeiro turno na Câmara no início deste mês.
Antecipando-se ao BC brasileiro, a Caixa anunciou mais cedo um novo corte nos juros em linhas para pessoas físicas e empresas.
Também nesta quarta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou estar torcendo por um corte de juros, mas disse que não iria influenciar na decisão. "Não sou o 'Dilmo' de calça comprida", disse.

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