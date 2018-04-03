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Dados do IBGE

Copa do Mundo turbina produção de TVs no país

Alta no primeiro bimestre do ano chegou a 45,2%

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 13:31
A produção de TVs no Brasil começou 2018 em ritmo de Copa do Mundo. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, a chamada linha marrom de eletrodomésticos registrou avanço de 45,2% no primeiro bimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para efeito de comparação, o segmento registrou, no primeiro semestre do ano passado, alta de 24%, praticamente metade do desempenho do início deste ano.
Segundo André Macedo, gerente da coordenação de indústria do IBGE, esse movimento é comum em anos de competição. Tradicionalmente, a produção de televisores no país responde ao ciclo das Copas. Normalmente, a produção começa a acelerar no fim do ano anterior à competição e engrena até meses antes do evento.
 Os televisores vêm aparecendo com destaque positivo muito em função de um evento em particular, a Copa do Mundo. Há um incremento com vistas a atender à demanda desse evento. Quando se observa a série histórica, a produção começa no ano anterior e vai subindo até o primeiro bimestre do ano  afirma Macedo.
Os números mostram o efeito Copa no desempenho do setor. No primeiro bimestre de 2014, por exemplo, quando a competição foi disputada no Brasil, a alta foi de 56,4%. O segmento recuou quase 40% nos primeiros bimestres dos dois anos seguintes. Em 2010, Copa da África do Sul, a história se repetiu: alta bimestral de 36,8%, seguida de queda, no ano seguinte, de 26,3%.
A alta de 45,2% da produção da linha marrom ajudou no avanço da produção de bens de consumo duráveis, que foi o destaque do crescimento de 2,8% registrado na comparação com fevereiro. Apesar disso, a leitura do IBGE ainda é que a indústria, como um todo, passa por uma recuperação gradual, após os anos de recessão no país.

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