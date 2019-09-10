Cooperativa vai instalar fábrica de chocolates em Vitória

Umacapixaba vai instalar uma fábrica deem. O investimento será feito pela, que usará principalmente oproduzido em, no Litoral Norte do Estado. A previsão é de que a unidade seja inaugurada em novembro deste ano.

A pequena agroindústria de produção de chocolates levará a marca Santo Cacau e terá atuação voltada para a linha premium, embora também vá produzir chocolate ao leite, informa o diretor-presidente da Agrocoop, Wellington Pompermayer. O valor do investimento não foi divulgado.

O empresário preferiu não adiantar ainda o local exato em que a fábrica será instalada na Capital, mas adianta que todo o processo de transformação - da torra do cacau até a fabricação do chocolate - poderá ser visualizado por quem for à loja, que funcionará junto da produção. A ideia é que fábrica seja instalada numa grande avenida de Vitória.