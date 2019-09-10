Cooperativa vai instalar fábrica de chocolates em Vitória

Uma cooperativa capixaba vai instalar uma fábrica de chocolates em Vitória. O investimento será feito pela Cooperativa Agroindustrial (Agrocoop), que usará principalmente o cacau produzido em Linhares, no Litoral Norte do Estado. A previsão é de que a unidade seja inaugurada em novembro deste ano.
A pequena agroindústria de produção de chocolates levará a marca Santo Cacau e terá atuação voltada para a linha premium, embora também vá produzir chocolate ao leite, informa o diretor-presidente da Agrocoop, Wellington Pompermayer. O valor do investimento não foi divulgado.
O empresário preferiu não adiantar ainda o local exato em que a fábrica será instalada na Capital, mas adianta que todo o processo de transformação - da torra do cacau até a fabricação do chocolate - poderá ser visualizado por quem for à loja, que funcionará junto da produção. A ideia é que fábrica seja instalada numa grande avenida de Vitória.
“Vamos vender no local, mas temos a pretensão de expandir ainda mais. De início, sete pessoas trabalharão diretamente na fábrica do chocolate”, conta. Essas vagas iniciais já estão sendo preenchidas, mas há expectativa que a unidade crie mais empregos no futuro.
Hoje, o Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau do país, em 2018 teve uma colheita de 10,2 mil toneladas, 53,5% maior do que a de 2017, segundo o IBGE. O município de Linhares, foi o maior produtor do Estado e o quarto maior do país, com uma safra de 8,2 mil toneladas no ano passado.
A inauguração de mais uma fábrica de chocolates no Estado, que já possui por exemplo a gigante Garoto/Nestlé, em Vila Velha, pode incentivar que esses números cresçam ainda mais.
A Agrocoop foi constituída em 2015 por produtores de frutas do norte do Estado para agregar valor aos produtos. São 167 produtores cooperados divididos em 14 municípios do Espírito Santo. A cooperativa comercializa produtos como cafés conilon e arábica, suco de uva integral, bananas passas e tomates secos gourmet.