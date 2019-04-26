Contribuinte tem até terça para entregar declaração do Imposto de Renda

Até a manhã desta sexta-feira (26), mais de 21 milhões de contribuintes já haviam entregado a declaração Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Imposto de Renda chega à reta final. Contribuintes têm até a próxima terça-feira (30) para enviar a declaração de tributos à Receita Federal, mas nem todos já prestaram contas ao Leão.

Até a manhã desta sexta-feira (26), mais de 21 milhões de contribuintes já haviam entregado a declaração, mas 10 milhões de pessoas ainda estão pendentes com o fisco.

Vale lembrar que a multa para quem perder o prazo para entrega varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Por isso, uma solução para quem não conseguiu reunir todos os dados necessários e quer fugir da penalização é fazer a declaração incompleta e retificar depois.

QUEM É OBRIGADO A DECLARAR

Quem em 2018:

- teve renda tributável acima de R$ 28.559,70;

- teve renda isenta, não tributável ou tributada na fonte acima de R$ 40 mil;

- registrou lucro em operações em Bolsa;

- vendeu imóvel e teve isenção de Imposto de Renda sobre o lucro;

- teve receita bruta anual superior a R$ 142.798,50 com produção agrícola ou quer compensar prejuízos;

- tinha, em 31 de dezembro, bens acima de R$ 300 mil;

- passou a ser residente no Brasil em 2018.

COMO DECLARAR

- Pelo computador, baixando o programa em receita.economia.gov.br;

- Pelo celular, com o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível nas lojas Google Play (Android) e App Store (iOS).

LIMITE PARA DEDUÇÕES DE IMPOSTO

- Gastos com saúde: não há teto, mas despesas sem comprovação costumam levar contribuinte à malha fina;

- Dependentes: R$ 2.275,08;

- Educação: R$ 3.561,50 (apenas podem ser considerados gastos com educação infantil -incluindo creche-, ensino fundamental, médio, técnico e superior -o que inclui graduação, especialização, mestrado e doutorado);

- Trabalhador doméstico (apenas um por declaração): R$ 1.200,32.

MULTA POR ATRASO

- 1% ao mês, limitado a 20% do valor devido;

- R$ 165,74 é o valor mínimo da multa.

PAGAMENTO DE IMPOSTO

- Até 30 de abril, não há acréscimo de juros sobre o imposto devido;

- É possível parcelar o pagamento do imposto, com juros;

- O contribuinte pode pagar boleto bancário ou débito em conta;

- Para débito automático, a declaração deve ser entregue até 31 de março.

RESTITUIÇÃO

- Será paga a partir de junho, para as prioridades legais (idosos e professores)

1º lote: 17.jun

2º lote: 15.jul

3º lote: 15.ago

4º lote: 16.set

5º lote: 15.out

6º lote: 18.nov