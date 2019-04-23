Contarato aciona a Justiça para ter dados da Reforma da Previdência

Senador capixaba Fabiano Contarato Crédito: Fernando Madeira

dados da reforma da Previdência. Uma das ações está no Supremo Tribunal Federal (STF), a outra foi enviada para a seção judiciária do Distrito Federal. O senador capixaba Fabiano Contarato (Rede) ingressou com duas ações judiciais para garantir acesso aos. Uma das ações está no Supremo Tribunal Federal (STF), a outra foi enviada para a seção judiciária do Distrito Federal.

“O Ministério da Economia decretou o sigilo sobre estudos e pareceres técnicos que embasaram a proposta da Previdência. O cidadão não tem acesso a argumentos, dados econômicos e sociais que sustentam o texto em tramitação. Esse sigilo contraria a Constituição Federal. No art. 37, temos a publicidade dos atos do poder público e todos temos o direito de saber, de entender e de debater esses dados”, informou o senador por meio de nota.

Neste momento, os deputados federais membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) estão decidindo se votam ou não a constitucionalidade do texto da reforma da Previdência. Segundo parlamentares que participam da reunião, o governo só irá liberar os dados da Proposta de Emenda da Constituição (PEC) na quinta-feira, dia 25. A oposição se recusa a votar a matéria sem acesso às informações.