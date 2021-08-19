Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Consumo de gás natural cresce 33,7% no 1° semestre, mostra Abegás
Alta no setor

Consumo de gás natural cresce 33,7% no 1° semestre, mostra Abegás

A alta foi influenciada pela maior demanda no segmento de geração de energia em termelétricas, e pela recuperação do setor industrial, após o relaxamento de medidas de isolamento

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2021 às 15:23
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais Crédito: TBG/Divulgação
O consumo de gás natural no Brasil cresceu 33,7% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020, alcançando o volume de 72,051 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).
A alta foi influenciada pela maior demanda no segmento de geração de energia em termelétricas, e pela recuperação do setor industrial, após o relaxamento de medidas de isolamento social adotadas no início da pandemia do novo coronavírus.
No segmento de geração elétrica o consumo de gás natural avançou 61,78% no semestre, para 31,631 milhões de m³/d, enquanto na indústria a alta foi de 21,29%, para 29,208 m³/d.
O setor de matérias-primas apresentou crescimento de 17,56% na demanda por gás natural, para 615,08 mil m³/d, enquanto no segmento automotivo a elevação foi de 16,27%, a 4,727 milhões de m³/d.
Já a demanda no setor comercial teve elevação de 7,34%, para 702,7 mil m³/d e a Co-geração apresentou expansão de 3,60%, a 2,232,79 milhões de m³/d.
Por outro lado, o consumo residencial de gás natural caiu 1,52% no semestre, para 1,317 milhão de m³/d, e outros segmentos tiveram retração de 0,47% para 846,45 mil m³/d.
"O estudo da Abegás aponta uma boa recuperação da indústria, inclusive com relação ao período pré-pandemia", disse o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

Veja Também

Funchal: desafio é receita crescer com economia e gasto cair com controle

Guedes diz que PEC dos precatórios cria a 'previsibilidade dos gastos'

Petrobras diz não ter definição sobre vale-gás prometido por Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Gás Natural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados