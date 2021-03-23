Construção pressiona governo para reduzir imposto de importação do aço

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, tem reunião marcada com a cadeia do aço nesta terça-feira (23).
Ele vai ouvir do setor da construção, um dos grandes compradores da matéria-prima, o pedido para que o governo reduza o imposto sobre a importação do aço, cujo preço vem pesando na cadeia.
Para a CBIC (Câmara Brasileira da Construção), a solução é dar um choque de oferta. A entidade quer levar ao governo um levantamento feito na semana passada com 206 empresas do setor no país, em que 84% delas relataram desabastecimento do aço em suas regiões.