Conheça os 5 golpes mais aplicados nas compras de Natal

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Falsas vendas

Criminosos montam sites falsos que simulam ecommerce; enviam promoções inexistentes por email, SMS e mensagens de WhatsApp, e criam perfis falsos de lojas em redes sociais. Se o produto ofertado está com o preço muito abaixo do que é vendido no comércio em geral e se o vendedor está pressionando para fechar uma compra dizendo que ela pode ficar indisponível, a chance de ser golpe é grande. É necessário tomar cuidado também com fotos e vídeos de antes e depois de produtos com resultados mirabolantes. Lojas que oferecem poucas opções de pagamento e ecommerces recém-criados em redes sociais também podem ser golpes. Em alguns casos, criminosos clonam sites de varejistas famosos para induzir os consumidores ao erro, colocando uma letra a mais no endereço do site, que muitas vezes fica pouco perceptível ou ainda trocando, por exemplo, uma letra "o" pelo número "0". A recomendação é que o cliente faça sua pesquisa de preços, e quando escolher a loja, digite diretamente o endereço do site na barra do navegador.

02

Pishing

O phishing, ou pescaria digital, é uma fraude eletrônica que visa obter dados pessoais do usuário. A forma mais comum de um ataque de phishing são mensagens e emails falsos que induzem o usuário a clicar em links suspeitos. Também existem páginas falsas na internet que induzem o consumidor a revelar dados pessoais. Para evitar cair neste golpe, é recomendado sempre verificar se o endereço da página de internet é o correto, nunca acessar links ou anexos de emails suspeitos e manter o sistema operacional e antivírus sempre atualizados.

03

Troca de cartão

Criminosos que trabalham como vendedores prestem atenção quando os clientes digitam suas senhas na maquininha de compra para depois trocar o cartão na hora de devolvê-lo. Após realizar uma compra, é recomendado conferir se o cartão devolvido é, de fato, seu.

04

Maquininha quebrada

Neste golpe, uma maquininha com o visor danificado é apresentada para que a vítima não veja o preço cobrado na tela. O valor inserido costuma ser superior ao pedido e o cliente só percebe que fez um pagamento maior depois de um tempo. Para evitar cobranças indevidas, os consumidores não devem aceitar realizar pagamento em máquinas quebradas.

05

Brinde