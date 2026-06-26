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Economia (BR)

Conheça as áreas de atuação de um metrologista

Profissional garante precisão, qualidade e segurança em processos e produtos

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 12:15

Portal Edicase

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Publicado em 

26 jun 2026 às 12:15
O metrologista atua em áreas estratégicas e contribui para a redução de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores (Imagem: Simon Kadula | Shutterstock)
O metrologista atua em áreas estratégicas e contribui para a redução de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores Crédito: Imagem: Simon Kadula | Shutterstock
O metrologista é o profissional que atua nos bastidores de diversos setores da economia e que impacta diretamente a qualidade, a segurança e a confiabilidade de produtos e serviços utilizados diariamente pela população. Responsável pela ciência das medições, esse especialista está presente em áreas como indústria, saúde, construção civil, agronegócio, laboratórios, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
“Muitas pessoas não percebem, mas praticamente tudo o que utilizamos passou por algum processo de medição. O metrologista é o profissional que garante a confiabilidade desses resultados, contribuindo para a qualidade dos produtos, a segurança dos consumidores e a competitividade das empresas. Sem medições precisas, aumentam os riscos de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores”, destaca Marcela Andrade, professora do curso de Engenharia da faculdade Anhanguera.

Papel estratégico do metrologista

Na indústria, por exemplo, a metrologia contribui para a redução de desperdícios, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos. Na área da saúde, garante o funcionamento adequado de equipamentos utilizados em exames e procedimentos médicos. No setor de infraestrutura, assegura a precisão necessária para projetos de engenharia e construção.
Segundo a professora, a atuação do metrologista é estratégica para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. “Além da calibração de instrumentos, o profissional também participa de auditorias, controle de qualidade, validação de processos produtivos e implementação de sistemas de gestão da qualidade”, afirma.
O metrologista pode atuar em diferentes setores, como indústria, saúde e tecnologia (Imagem: Eduard Gorice | Shutterstock)
O metrologista pode atuar em diferentes setores, como indústria, saúde e tecnologia Crédito: Imagem: Eduard Gorice | Shutterstock

Áreas de atuação do metrologista

Entre os principais segmentos que demandam profissionais da área, estão:
  • Indústrias automotiva, aeronáutica e metalúrgica;
  • Laboratórios de calibração e ensaios;
  • Empresas de tecnologia e automação;
  • Setor de saúde e equipamentos hospitalares;
  • Construção civil;
  • Agronegócio;
  • Instituições de pesquisa e desenvolvimento;
  • Órgãos de certificação e controle de qualidade.

Como se tornar um metrologista?

Com o avanço da automação industrial e das tecnologias da chamada Indústria 4.0, a demanda por profissionais especializados em metrologia tem crescido significativamente. Para Marcela Andrade, a formação em Engenharia oferece uma base sólida para quem deseja atuar na área.
“Os cursos de Engenharia desenvolvem competências relacionadas à análise de dados , controle de processos, instrumentação e qualidade, conhecimentos essenciais para profissionais que pretendem trabalhar com metrologia. Trata-se de uma área que exige atenção aos detalhes, raciocínio analítico e atualização constante”, completa.
Por Camila Crepaldi

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