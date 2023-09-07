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História da marca

Conheça a história da Kopenhagen, marca comprada pela Nestlé

No início, a produção dos doces era realizada na cozinha da casa da família Kopenhagen, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 set 2023 às 13:07

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 13:07

Marca brasileira de chocolates, a Kopenhagen surgiu em 1928
Marca brasileira de chocolates, a Kopenhagen surgiu em 1928 Crédito: Kopenhagen/ Divulgação
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marca brasileira de chocolates, a Kopenhagen surgiu em 1928. A empresa leva o nome do casal de imigrantes da Letônia Anna e David Kopenhagen. Nesta quinta-feira (7), a Nestlé anunciou a compra da companhia, o que inclui a Brasil Cacau.
As empresas brasileiras eram controladas pela gestora americana Advent International desde 2020. A expectativa é que o negócio com a multinacional suíça seja concluído em 2024.
Ao longo do processo, a compra estará sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). De acordo com nota à imprensa, o negócio será submetido ao órgão nas próximas semanas.
No início da marca, a produção dos doces era realizada na cozinha da casa da família Kopenhagen, em São Paulo. Um dos produtos vendidos era o marzipan, doce europeu feito da mistura de amêndoas e açúcar.
Em menos de um ano, as receitas ficaram populares. Isso levou à abertura da primeira loja da Kopenhagen, no centro da capital paulista.
Chocolate Língua de Gato Kopenhagen é uma das mais populares linhas da marca
Chocolate Língua de Gato Kopenhagen é uma das mais populares linhas da marca Crédito: Kopenhagen/ Divulgação
Ao longo de quase 95 anos, a empresa se expandiu pelo Brasil, com lojas físicas e uma rede de franqueados. A Kopenhagen possui, somada à Brasil Cacau, mais de mil lojas no Brasil e é uma das maiores franqueadoras do país. 

Nascem os clássicos

Em 1943, a família Kopenhagen abriu a primeira fábrica de chocolate da marca, no Itaim-Bibi, bairro da zona sul paulistana, de acordo com o site da empresa. A produção em escala industrial permitiu a expansão do catálogo de produtos.
A linha desde a inauguração da fábrica passou a contar com produtos de destaque como a bala de leite, e os chocolates da linha Nhá Benta, Lajotinha e o Língua de Gato.
Em 1978, a marca lançou cafeterias nas lojas Kopenhagen, em um movimento de expansão. Nos anos 1980, a empresa deu escala aos negócios ao iniciar o sistema de franqueamento da Kopenhagen no Brasil. O modelo impulsionou a marca a mais de cem lojas espalhadas pelo país ainda naquela década.
No entanto, foi também naquela época que a empresa viu a concorrência pelo mercado nacional aumentar e sentiu o impacto. Em 1996, o empresário Celso Ricardo de Moraes adquiriu a Kopenhagen. Desde então, a fabricante de chocolates passou a integrar o grupo CRM.
Chocolate Nhá Benta é um dos produtos mais tradicionais da Kopenhagen
Chocolate Nhá Benta é um dos produtos mais tradicionais da Kopenhagen Crédito: Kopenhagen/ Divulgação
Em 2009, a Brasil Cacau surge nos negócios do grupo. No ano seguinte, a Kopenhagen fechou sua fábrica em Barueri (SP), que, segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de São Paulo, empregava 600 pessoas.
A empresa então inaugurou em 2010 uma unidade em Extrema, em Minas Gerais.
A última aquisição do grupo CRM foi feita em 2018, com a inauguração da rede de cafeterias Kop Koffee, cuja primeira franquia foi instalada na avenida Paulista. O investimento foi de cerca de R$ 10 milhões na rede.
Em 2020, a Kopenhagen passou a ser controlada pela gestora americana Advent International.
Desde então, o grupo detém mais de mil lojas, com mais de 2.000 funcionários e 590 franqueados em todo o território nacional.

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