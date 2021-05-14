Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Banco Central

Confiança na economia tem melhorado, diz Campos Neto

Em evento virtual, presidente do BC disse que pode-se gastar mais para combater, por exemplo, a pandemia, mas é preciso que esses custos extras sejam bem explicados

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:35

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:35
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira (14) que dados mais recentes têm mostrado aumento da confiança nos setores da economia e que as projeções do Produto Interno Público (PIB), soma dos bens e serviços produzidos no país) para 2021 têm respondido em alta. Campos Neto, porém, voltou a fazer alertas sobre a situação fiscal do Brasil.
O presidente do BC participou de evento virtual promovido pelo Bank of America.
Segundo Campos Neto, o país emerge da crise da covid-19 como um dos piores entre emergentes no que tange a elevação da proporção dívida/PIB, o que levou a curva de juros doméstica a ser uma das mais penalizadas nesse universo.
O presidente do BC afirmou que um aumento injustificado das despesas públicas para fortalecer a economia teria efeito líquido oposto, uma vez que a leitura seria de quebra de compromisso de regras de sustentabilidade fiscal. Para Campos Neto, pode-se gastar mais para combater, por exemplo, a pandemia, mas é preciso que esses custos extras sejam bem explicados.
Ainda assim, ele rechaçou avaliações de que o Brasil esteja em dominância fiscal - quando o BC fica limitado a subir os juros porque o aumento dos custos de empréstimos deteriora ainda mais o cenário para as contas públicas. Campos Neto justificou que os custos de emissão de dívida têm permanecido baixos a despeito das preocupações fiscais.
O presidente do BC acredita também que a pressão cambial mais forte decorrente do desmonte do overhedge (proteção cambial adicional dos bancos) e de pré-pagamentos de dívidas em moeda estrangeira por empresas brasileiras ficou para trás.

Veja Também

Pix já é a transação mais popular do país e ultrapassa R$ 1 tri, diz BC

Rendimento do brasileiro deve cair em 2021, mostra pesquisa do BC

Bolsonaro nomeia Bruno Funchal como secretário especial de Fazenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Banco Central Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados