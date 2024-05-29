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Volta do imposto

Compras na Shopee e Shein: entenda em 6 pontos o que Câmara votou

Após acordo, deputados impuseram tributação a compras internacionais de até US$ 50; plataformas que aderiram ao programa Remessa Conforme vinham tendo isenção

Publicado em 29 de Maio de 2024 às 11:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2024 às 11:41
BRASÍLIA E SÃO PAULO - A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira (28) projeto que tributa as compras de até US$ 50 em sites estrangeiros, como as plataformas asiáticas Shein, Shopee e Aliexpress, com uma alíquota de 20%. Hoje, as compras até esse valor são isentas da cobrança do Imposto de Importação.
Saiba mais sobre o projeto.
Site da Shopee
Site da Shopee Crédito: Shutterstock
1. Qual foi o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados relacionado à tributação de compras em sites estrangeiros?
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que tributa as compras de até US$ 50 em sites estrangeiros, como Shein, Shopee e Aliexpress, com uma alíquota de 20%.
2. Quais eram as condições anteriores para compras de até US$ 50 em sites estrangeiros?
Antes da aprovação do projeto, as compras de até US$ 50 em sites estrangeiros eram isentas da cobrança do Imposto de Importação.
3. Quem propôs o projeto de tributação de compras em sites estrangeiros na Câmara dos Deputados?
O relatório do deputado Atila Lira (PP-PI) propôs inicialmente acabar com a isenção de compras internacionais, apresentando duas opções de alíquota: 25% e 20%.
4. Qual foi o acordo selado entre líderes da Câmara e o presidente da Casa em relação à taxação de compras em sites estrangeiros?
Foi acordado uma alíquota de 20% para a taxação de compras em sites estrangeiros, com o aval do presidente Lula, como um meio-termo entre as propostas iniciais.
5. Quais são os próximos passos para o projeto de tributação de compras em sites estrangeiros após a aprovação na Câmara dos Deputados?
O texto seguirá para o Senado e deve ser apreciado na Casa, com a votação prevista para a quarta-feira seguinte (29).
6. Além da taxação de compras em sites estrangeiros, o que mais o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados abrange?
O projeto faz parte do Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação), um programa do governo para a descarbonização do setor automotivo, que busca ampliar as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e estimular a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística.

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