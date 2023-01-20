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Aviação

Companhias aéreas se reúnem com Haddad para tentar baixar preços

Encontro serviu para iniciar um diálogo entre o setor e o novo governo. Empresas querem redução no custo do combustível de aviões, que representa 40% do preço das passagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2023 às 19:53

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 19:53

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Diretores das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass tiveram uma reunião nesta sexta (20) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. O encontro serviu para iniciar um diálogo entre o setor e o novo governo.
As empresas buscam apoio para tentar baixar o preço do querosene de aviação, que representa cerca de 40% do valor dos bilhetes.
"Ainda não fizemos demandas específicas, foi mais um encontro para começar um diálogo, sem debater as questões técnicas", disse Eduardo Sanovicz, presidente da Abear (Associação Brasileira de Empresas Aéreas), também presente no encontro.
Sanovicz, disse que o total de passageiros do setor triplicou em uma década, nos anos 2000, depois que houve o fim da exigência de preços fixos por rotas, a chamada liberdade tarifária. "É possível dobrar [o número de passageiros] em outra década, mas é fundamental retomar as condições de custo operacional que já tivemos", disse ele, se referindo especialmente ao preço do combustível, ao câmbio mais favorável e às condições gerais da economia.
As empresas e os representantes do ministério combinaram de fazer encontros bimestrais para debater as questões do setor. Um dos pontos em debate é que o preço do QAV (Querosene de Aviação) no Brasil segue a cotação internacional do valor de venda no exterior, o que expõe o preço a variações cambiais e choques externos.
Na tarde desta sexta, Haddad também tinha uma reunião marcada com o presidente do Nubank, David Vélez.

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