Comissão de Constituição e Justiça do Senado avalia a Previdência

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está debatendo a reforma da Previdência. A ideia é que o projeto seja votado nesta terça-feira (1) no grupo para seguir ainda nesta tarde para o plenário da Casa.
Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:32
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