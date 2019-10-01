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Comissão de Constituição e Justiça do Senado avalia a Previdência

Intenção é que projeto seja votado ainda nesta terça-feira no plenário da Casa

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:32

Publicado em 

01 out 2019 às 12:32

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