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Reforma da Previdência

Comissão da reforma tenta encerrar debate

O voto complementar deve ser lido nesta quinta-feira (27)

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 14:41

Publicado em 

26 jun 2019 às 14:41
Reforma da Previdência fica fora das metas dos 100 primeiros dias de governo Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A Comissão Especial da reforma da Previdência vai tentar encerrar o debate da matéria ainda nesta quarta-feira (26). Diferentemente do que era esperado na terça-feira (25), a expectativa nesta quarta-feira é que o voto complementar do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) seja lido apenas na quinta-feira, segundo parlamentares ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Ainda faltam mais de 40 inscritos no debate se pronunciarem e a liderança do colegiado não quer "atropelar a discussão".
A expectativa é que a votação na comissão comece na segunda-feira e termine a tempo de se votar a proposta no plenário da Câmara no dia 3 de julho, próxima quarta-feira, segundo fontes.
O atraso na Comissão Especial é também uma estratégia para se ganhar tempo para ampliar a discussão sobre a participação de Estados e municípios na reforma.
Na terça, governadores do Nordeste estiveram reunidos debatendo a questão. Nesta quarta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve ter conversas informais com outros gestores estaduais. No entanto, predomina no período da manhã, um sentimento de que "esse jogo já está jogado" e que os governadores perderam o timing para pressionar os deputados e conseguir votos para essa inclusão. Porém, o martelo ainda não está batido nesta questão.
A comissão deu início nesta manhã ao quarto dia debate desde que Moreira apresentou seu relatório. A sessão começou com uma hora de atraso.
Depois que todos os deputados inscritos falarem e a discussão for encerrada, o relator deverá apresentar seu voto complementar e será aberto um prazo para apresentação de destaques. Só depois de concluídas essas etapas poderá ser iniciada a votação. Na terça, a comissão ouviu 41 deputados, em uma sessão que durou mais de oito horas.

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