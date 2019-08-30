Comércio espera abrir 5 mil vagas de emprego no ES

, ainda que pequeno, anima o setor produtivo capixaba. No comércio, a expectativa dos empresários é de gerar de 4 a 5 mil empregos nos últimos três meses de 2019, o dobro das vagas criadas no mesmo período de 2018.

teve um crescimento de 0,7%, acima da média de crescimento do, que foi de 0,4%, e é um dos setores que ganharam um pouco de fôlego.

Algumas medidas dode estímulo ao consumo, como a liberação do saque de parte do, podem aumentar os ganhos no setor.

O diretor-executivo do, Marcelo Saintive, enxergou os dados como uma surpresa positiva, na medida em que afastou o risco de recessão técnica.

"Não é para se comemorar muito, mas com as reformas avançando, me parece que começa a ter um início de virada ou recuperação econômica mais sustentável", observa.

No entanto, essa recuperação ainda não é muito notada no Estado, segundo o vice-presidente do, Aristóteles Passos Costa Neto.

"É um resultado que surpreende positivamente, mas que não é observado igualitariamente em todos os Estados. São Paulo e a região Centro-Oeste são os locais que mais puxaram esse crescimento, que ainda não é tão sentido em outras unidades da federação, como os Estados do Nordeste e no Espírito Santo", disse Aristóteles.