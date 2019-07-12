Com -17,4%, ES tem o maior recuo do país na produção industrial

A produção industrial cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados em maio de 2019 ante maio do ano passado, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Regionalmente, os maiores avanços ante maio de 2018 foram no Paraná (27,8%), Rio Grande do Sul (19,9%) e Santa Catarina (19,3%). Além de São Paulo, Goiás (13,9%), Pernambuco (13,6%), Bahia (12,3%) e Ceará (11,4%) também registraram taxas positivas acima da média nacional (7,1%), enquanto Região Nordeste (6,6%), Mato Grosso (5,7%), Rio de Janeiro (5,1%) e Amazonas (3,0%) completaram o conjunto de locais em alta.