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Dados de maio

Com -17,4%, ES tem o maior recuo do país na produção industrial

Segundo o IBGE, resultado é fruto do comportamento negativo das indústrias extrativas (minérios de ferro pelotizados ou sinterizados, óleos brutos de petróleo e gás natural)

Publicado em 

12 jul 2019 às 14:08

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 14:08

A produção industrial cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados em maio de 2019 ante maio do ano passado, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em São Paulo, maior parque industrial do País, a produção avançou 11,7%. Na comparação com maio de 2018, a produção industrial nacional avançou 7,1%, como já havia sido informado pelo IBGE. O órgão destacou que esse avanço foi influenciado pelo efeito-calendário (maio de 2019 teve um dia útil a mais do que igual mês do ano anterior) e pela baixa base de comparação - em maio de 2018, a atividade industrial havia recuado 6,3%, refletindo os efeitos da paralisação dos caminhoneiros.
> Espírito Santo tem grande desafio para reverter recuo da economia
Regionalmente, os maiores avanços ante maio de 2018 foram no Paraná (27,8%), Rio Grande do Sul (19,9%) e Santa Catarina (19,3%). Além de São Paulo, Goiás (13,9%), Pernambuco (13,6%), Bahia (12,3%) e Ceará (11,4%) também registraram taxas positivas acima da média nacional (7,1%), enquanto Região Nordeste (6,6%), Mato Grosso (5,7%), Rio de Janeiro (5,1%) e Amazonas (3,0%) completaram o conjunto de locais em alta.
> PIB do ES sofre queda após Brumadinho e menor produção de celulose
O recuo mais intenso foi no Espírito Santo (-17,4%), “devido ao comportamento negativo das indústrias extrativas (minérios de ferro pelotizados ou sinterizados, óleos brutos de petróleo e gás natural)”, informou o IBGE. As demais taxas negativas foram em Minas Gerais (-2,4%) e Pará (-0,7%).

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