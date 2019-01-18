Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Clientes da Caixa relatam sumiço de dinheiro transferido
Contas bancárias

Clientes da Caixa relatam sumiço de dinheiro transferido

Segundo relatos de correntistas do banco público, o problema ocorreu no país inteiro e ainda não foi solucionado

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:35

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:35

Clientes da Caixa relatam sumiço de dinheiro transferido de outros bancos Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Clientes da Caixa reclamam nesta sexta-feira (18) que valores transferidos para o banco na última quinta-feira sumiram de suas contas. O dinheiro que foi creditado na véspera nesta sexta havia sumido.
Segundo relatos de correntistas do banco público, o problema ocorreu no país inteiro e ainda não foi solucionado. A Caixa tem 91,5 milhões de correntistas e poupadores, dos quais 88,8 milhões de pessoas físicas e 2,7 milhões de pessoas jurídicas, segundo dados mais recentes, de setembro.
Clientes afirmam que a Caixa sugeriu que aguardassem a resolução do problema. Em caso de urgência, a mensagem dizia que clientes deveriam procurar a agência. Nas agências, no entanto, a orientação era que aguardassem o problema ser resolvido.
Em resposta a um cliente, a Caixa disse que reconhece o problema e que seria preciso aguardar.
Procurada, a Caixa informou às 16h15 que "alguns créditos em conta via TED foram processados com atraso, e já estão regularizados, sem prejuízo aos clientes".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Caixa Econômica Federal Economia Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados